اختلاس در اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی تایید شد/ ٢٠ سال حبس در انتظار اختلاسگران

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی از صدور حکم قطعی مجرمین اختلاس کننده از اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد.

او افزود: دادگاه کیفری ۲ ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت.

عتباتی افزود: در نهایت ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بدون کوچکترین اغماض در جریان است و دست متجاوزین به بیت المال را قطع خواهد کرد.

سال گذشته خبرگزاری کردپرس، از وقوع یک اختلاس بزرگ در یکی از ادارات کل آذربایجان غربی خبر داده بود. بر اساس این گزارش یکی از کارمندان بخش مالی یک اداره کل، بیش از هزار میلیارد ریال از اعتبارات دولتی را به حساب شخصی خود منتقل کرده بود و این موضوع تا کنون مسکوت مانده بود!