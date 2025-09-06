اکران مستند «همچو مَرخ» در بجنورد؛ روایتی از زندگی پژوهشگر برجسته فرهنگ کرمانج

به گزارش کرد پرس، این مستند با پرداختن به تلاش های علمی و فرهنگی توحدی، بخش هایی از پژوهش های او در حوزه تاریخ، ادبیات و فرهنگ کرمانج را به تصویر کشیده است.

«کلیم الله توحدی» در حاشیه این اکران با تأکید بر جایگاه فرهنگ در هویت ملی، گفت: «در طول عمر برای فرهنگ ایران کار کردم و به آن افتخار می کنم؛ باید همه خود را وقف ایران کنیم و در این راه قدم برداریم».

اکران این اثر مستند با استقبال علاقه مندان به فرهنگ و پژوهش های محلی همراه شد و فرصتی دوباره برای بازخوانی تلاش های چند دهه ای این پژوهشگر در پاسداشت میراث فرهنگی ایران فراهم آورد.