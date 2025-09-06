۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۸

اکران مستند «همچو مَرخ» در بجنورد؛ روایتی از زندگی پژوهشگر برجسته فرهنگ کرمانج

اکران مستند «همچو مَرخ» در بجنورد؛ روایتی از زندگی پژوهشگر برجسته فرهنگ کرمانج

سرویس ایران – مستند «همچو مَرخ» که به زندگی پرفراز و نشیب «کلیم الله توحدی»، نویسنده، محقق و فرهنگ شناس نام آشنای قوم کرمانج می پردازد، در بجنورد به نمایش درآمد.

به گزارش کرد پرس، این مستند با پرداختن به تلاش های علمی و فرهنگی توحدی، بخش هایی از پژوهش های او در حوزه تاریخ، ادبیات و فرهنگ کرمانج را به تصویر کشیده است.

«کلیم الله توحدی» در حاشیه این اکران با تأکید بر جایگاه فرهنگ در هویت ملی، گفت: «در طول عمر برای فرهنگ ایران کار کردم و به آن افتخار می کنم؛ باید همه خود را وقف ایران کنیم و در این راه قدم برداریم».

اکران این اثر مستند با استقبال علاقه مندان به فرهنگ و پژوهش های محلی همراه شد و فرصتی دوباره برای بازخوانی تلاش های چند دهه ای این پژوهشگر در پاسداشت میراث فرهنگی ایران فراهم آورد.

کد خبر 2788407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha