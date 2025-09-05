به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان در سفری اعلامنشده به پاریس، قرار است جمعه ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در مراسم نامگذاری خیابانی به نام «پیشمرگه» در پارک آندره سیتروئن پایتخت فرانسه شرکت کند.
پیش از آغاز مراسم، بارزانی و هیئت همراهش با حضور در شهرداری فرانسه با آن هیدالگو، شهردار پاریس، دیدار کردند. بارزانی در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که روابط مردم کردستان و فرانسه تاریخی است و افزود: «امروز روزی بسیار مهم و تاریخی است.»
آن هیدالگو، شهردار پاریس، نیز در یک نشست خبری با اشاره به نخستین دیدارش با بارزانی در سال ۲۰۱۵ و در بحبوحه جنگ با داعش، گفت: «مایه افتخار بزرگی است که از جناب بارزانی استقبال میکنم. نخستین دیدار ما در همان سال در زمان جنگ با داعش انجام شد؛ زمانی که پاریس چند ماه بعد هدف حمله تروریستی قرار گرفت.
شهردار پاریس همچنین اضافه کرد: با خرسندی اعلام میکنم خیابانی در پایتخت فرانسه به نام «خیابان پیشمرگه» نامگذاری میشود، چرا که پیشمرگه و مسعود بارزانی جایگاهی مهم در تاریخ کردها دارند.
در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه فرانسه و مسئولان شهرداری پاریس برگزار می شود، هدف از نامگذاری این خیابان ادای احترام به نقش نیروهای پیشمرگه کردستان در مبارزه با تروریسم عنوان شده است.
پیش از آغاز برنامه، آن هیدالگو هدایایی به مسعود بارزانی تقدیم کرد و بارزانی نیز، عسل کردستان را به شهردار پاریس پیشکش کرد و گفت: «عسل کردستان بهترین عسل است.»
پروژه نامگذاری «خیابان پیشمرگه» از سوی شهرداری پاریس بهعنوان نشانهای از وفاداری و احترام به نقش پیشمرگهها در شکست تروریسم در خاورمیانه اجرا میشود.
بارزانی در این سفر با همراهی هیئتی متشکل از علی دولهمری، نماینده دولت اقلیم کردستان در فرانسه، و امید خوشناو، استاندار اربیل، در این مراسم شرکت خواهند کرد.
