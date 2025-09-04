به گزارش کردپرس یک وکیل مشاور آشکار کرد که طبق قانون، اگر بهای املاک توقیفشده شرکت نالیا پس از فروش آنها کفاف بدهیهای سنگین شرکت را ندهد، آنگاه شرکت نالیا ناگزیر خواهد بود مابقی مبلغ را پرداخت کند و چون یک شرکت سهامی است، در این صورت هر سهامدار به نسبت تعداد و اندازه سهام خود باید در بازپرداخت بدهی دولت مشارکت کند.
کاروان همّت، وکیل مشاور، در گفتگو با تلویزیون روداو، درباره تصمیم توقیف ۶۰ ملک شرکت نالیا و فروش آنها از طریق مزایده عمومی برای جبران بدهیهای انباشتهشده این شرکت گفت: «طبق قانون، وقتی برگزاری مزایده برای فروش املاک توقیفی اعلام میشود، هر زمان در مزایده عمومی خریداری حاضر شود که ۷۰٪ از قیمت کارشناسی تعیینشده را بپردازد، ملک فروخته میشود. اگر پیشنهاد خرید کمتر از ۷۰٪ قیمت کارشناسی باشد، مزایده باید دوباره برگزار شود. اما در هیچ شرایطی، طبق قانون اجازه فروش املاک توقیفی با قیمتی کمتر از ۷۰٪ ارزش کارشناسی وجود ندارد.»
به گفته این وکیل، براساس جزئیاتی که وزارت دارایی اقلیم کردستان در روزنامه رسمی درباره قیمت کارشناسی ۶۰ ملک شرکت نالیا منتشر کرده است، مشخص میشود که برای هر ملک برآورد کارشناسی انجام شده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان که در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، اداره اجرای احکام دوم سلیمانیه از طریق مزایده عمومی ۶۰ ملک را به فروش خواهد گذاشت. این املاک در ناحیه (۱) ملکندی و دباشان ثبت شدهاند به نام [شرکت چاوی برای سرمایهگذاری گردشگری – شرکت خصوصی] و این اقدام به دلیل بدهی سنگین شرکت نالیا به [بانک سلیمانیه/۱] به مبلغ ۹۱,۷۶۰,۶۶۰,۳۵۰ دینار انجام میشود.
«سرنوشت سهامداران»
کاروان همّت درباره سرنوشت بیش از ۹ هزار سهامدار شرکت نالیا گفت: «اگر املاکی که در مزایده عمومی فروخته میشوند، نتوانند بدهی انباشته شرکت را پوشش دهند، شرکت ناچار است باقیمانده بدهی را بپردازد. اگر شرکت سهامی باشد، همه سهامداران باید به نسبت اندازه سهام خود در تکمیل پرداخت بدهیها مشارکت کنند.»
وی افزود: اگر سهامداران بتوانند ثابت کنند که مدیر شرکت نالیا شرکت را برخلاف قوانین یا بهصورت نادرست اداره کرده است، میتوانند علیه او شکایت ثبت کنند تا از مشارکت در پرداخت بدهی معاف شوند و بدهی متوجه مدیر شرکت شود.
طبق بررسیهای برنامه «رویداد امروز»، ارزش کارشناسی املاک به این صورت است:
۳۲ ملک با ارزش ۸,۹۲۸,۶۴۰,۰۰۰ دینار
۸ ملک با ارزش ۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰ دینار
۲ ملک شامل تالار سفید و دفتر مرکزی شرکت چاوی با ارزش ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دینار
مراکز تفریحی در پروژه چاوی لاند با ارزش ۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ دینار
یک هتل نیمهکاره در پروژه چاوی لاند با ارزش ۷,۴۶۴,۳۷۵,۰۰۰ دینار
همچنین، یک ملک دیگر شامل ایستگاه پایانی تلهکابین چاوی سلیمانیه در گویژه و کاخ و کافه گردشگری با ارزش ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دینار و دو پارکینگ بزرگ در پروژه گردشگری چاوی لاند با ارزش ۶,۷۵۸,۵۵۰,۰۰۰ دینار کارشناسی شدهاند.
در مجموع، ارزش کارشناسی ۶۰ ملک توقیفشده شرکت نالیا به ۵۳,۳۱۷,۰۲۵,۰۰۰ دینار میرسد. بنابراین اگر در مزایدهها بیش از این مبلغ به دست نیاید، شرکت نالیا و سهامداران آن موظف به پرداخت باقی بدهی خواهند بود.
