به گزارش کردپرس عبدالله میرویس، عضو شورای استان کرکوک در گفتگو با تلویزیون روداو گفت: «۶ عضو شورای استان کرکوک همچنان جلسات شورا را تحریم کرده‌اند و رئیس شورا ناچار است اقدامات اجرایی را به کار گیرد.»

او افزود: «یکی از این اقدامات می‌تواند آن باشد که شورا از کمیسیون انتخابات بخواهد بر اساس نظام سهمیه‌ای انتخابات شورای استان کرکوک، نام جانشینانی را برای این اعضا که در جلسات حاضر نمی‌شوند جایگزین کند تا به جای آنان به عضویت شورا درآیند.»

انتخابات شورای استان کرکوک در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شد و شورا متشکل از ۱۶ عضو است. اما تاکنون دو عضو فراکسیون حزب دموکرات کردستان، سه عضو عرب و یک عضو ترکمان در اعتراض به شیوه تشکیل مدیریت محلی استان و تقسیم پست‌ها، جلسات شورا را تحریم کرده‌اند و در نشست‌ها شرکت نمی‌کنند.

به دلیل به حد نصاب نرسیدن شورا، بیش از پنج ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد تا اینکه روز دوشنبه اول سپتامبر ۲۰۲۵ جلسه‌ای تشکیل شد. در این نشست به فعال‌سازی دوباره کمیته بررسی تصرف اراضی عمومی و تغییر ترکیب این کمیته پرداخته شد.

عبدالله میرویس گفت: «زمین‌خواری در کرکوک به پدیده‌ای آشکار و بسیار گسترده تبدیل شده است. این امر مشکلات بزرگی برای طرح جامع شهری و خدمات عمومی ایجاد کرده و لازم است با راهکاری دقیق این معضل برطرف شود.»

این عضو شورا افزود: «در گذشته تفاوت فاحشی در نحوه برخورد با این زمین‌خواران وجود داشت. برخی طرف‌های مرتبط با افراد خاص به‌شدت مدارا کردند و حتی چتر حمایتی بر آنان گستردند؛ به‌ویژه در دوره سرپرستی راکان جبوری بر استانداری کرکوک که تمامی ادارات دچار هرج‌ومرج بودند و طی هفت سال، مدیریت استان بدون نظارت جدی ادامه یافت.»

عبدالله میرویس همچنین به یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورا اشاره کرد: «استخدام بیش از ۷ هزار نفر بر اساس سهمیه دولت فدرال در کرکوک.» او گفت: «این استخدام‌ها باید بر اساس سهمیه‌بندی باشد و روند ثبت درخواست‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام گیرد تا هر کسی که خود را واجد شرایط می‌داند بتواند بر اساس ضوابط درخواست دهد و سپس از طریق یک سامانه الکترونیکی، درخواست‌ها غربالگری شوند.»