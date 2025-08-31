۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۸

دعوت هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران

سرویس کردستان - اردوی جدید تیم ملی هندبال بزرگسالان کشور با هدف آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت، از روز پنج شنبه ۹ شهریورماه در تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش کرد پرس، این مرحله از اردو تا ۱۵ شهریور ماه در سالن فدراسیون هندبال ادامه دارد و طی آن بازیکنان زیر نظر «رافائل کاسترو» سرمربی اسپانیایی تیم ملی، تمرینات تخصصی و تاکتیکی خود را پیگیری خواهند کرد.

بر اساس اعلام فدراسیون هندبال، در این اردو ۱۸ بازیکن از نقاط مختلف کشور حضور خواهند داشت که در میان آنان نام «آرمان رحمانی» هندبالیست توانمند کردستانی نیز به چشم می خورد.

تیم ملی هندبال ایران با برگزاری چندین مرحله اردو و دیدارهای تدارکاتی، خود را برای رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند. این رقابت ها دی ماه سال آینده در کشور کویت برگزار خواهد شد و علاوه بر قهرمانی قاره، سهمیه های حضور در مسابقات جهانی نیز در آن توزیع می شود.

