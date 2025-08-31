به گزارش خبرگزاری کردپرس، مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام در این ارتباط گفت: از نخستین ساعات وقوع آتشسوزی، تیمهای عملیاتی منابع طبیعی، محیطزیست، ستاد بحران و نیروهای مردمی با تمام توان در محل حاضر شدند، اما به دلیل شرایط توپوگرافی سخت، شیب تند و وزش باد، کنترل کامل شعلهها تاکنون ممکن نشده است.
یاسم خان محمدیان افزود: بالگرد اعزامی از ساعات اولیه حادثه تاکنون در حال انجام عملیات امداد هوایی و انتقال نیرو و تجهیزات به نقاط صعبالعبور بوده و تا پایان کامل مأموریت در استان باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به تداوم همکاری داوطلبانه مردم گفت: اهالی منطقه با وجود خطرات، پا به پای نیروهای رسمی برای مهار آتش حضور دارند.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، هماکنون وضعیت منطقه در حالت زرد قرار دارد و با وجود مهار نسبی در برخی کانونها، خطر شعلهور شدن مجدد بهویژه در ساعات گرم روز بسیار بالاست.
وی تأکید کرد: تجهیزات، نیروها و داوطلبان همچنان در آمادهباش کامل به سر میبرند تا در صورت تغییر شرایط، عملیات مهار فوراً از سر گرفته شود.
بررسیهای اولیه نشان میدهد عامل وقوع این آتشسوزی انسانی بوده و تحقیقات برای شناسایی مقصر یا مقصران ادامه دارد.
نظر شما