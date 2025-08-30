سروه عبدالواحد به دادگاه احضار شد

به گزارش کردپرس دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه با صدور نامه‌ای رسمی خطاب به پارلمان عراق، خواستار حضور سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون نسل نو، در جلسه دادگاه شده است.

بر اساس نامه‌ای که در ماه ژوئیه سال جاری از سوی دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه صادر و به پارلمان عراق ارسال شده، موضوع به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن سروه عبدالواحد به اتهام افترا و نشر اکاذیب تحت پیگرد قرار گرفته است.

طبق محتوای این نامه، مقرر شده است که وی در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ در دادگاه حاضر شود و اظهارات خود را بیان کند.

پرونده یادشده بر اساس ماده ۴۳۳ قانون مجازات عراق تنظیم شده است؛ ماده‌ای که به جرم «افترا و اتهام بی‌اساس به‌صورت علنی و بدون ارائه مدارک معتبر» اشاره دارد؛ جرمی که می‌تواند زیان‌های معنوی و روحی به فرد متهم‌شده وارد کند. بر اساس این ماده، مجازات فرد مرتکب می‌تواند حبس یا جریمه نقدی یا یکی از این دو باشد.