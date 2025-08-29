۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹

تصمیم اروپا برای دیپورت کردن بیش از ۶۰ هزار پناهجوی عراقی و کُرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بریتانیا، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر اعلام کرده‌اند که بیش از ۶۰ هزار پناهجوی عراقی و اقلیم کردستان را به‌صورت جمعی دیپورت خواهند کرد. مقامات اروپایی هشدار داده‌اند در صورت مخالفت عراق با پذیرش این پناهجویان، محدودیت‌های دیپلماتیک و توقف صدور ویزا برای شهروندان عراقی، از جمله تاجران و دیپلمات‌ها، اعمال خواهد شد.

به گزارش کردپرس کشورهای بریتانیا، آلمان و چند کشور دیگر اروپایی تصمیم گرفته‌اند بیش از ۶۰ هزار پناهجوی عراقی و اقلیم کردستان را به‌صورت جمعی دیپورت کنند و هشدار داده‌اند در صورت مخالفت عراق با این تصمیم، مجازات‌های دیپلماتیک علیه بغداد اعمال خواهند کرد.

«دابان شدله»، معاون رئیس اداره روابط خارجی دولت اقلیم در گفت‌وگویی تلویزیونی اشاره کرده است که این ۶۰ هزار پناهجو که قرار است از اروپا به عراق دیپورت شوند، بیش از نیمی از آنان کُرد و اهل اقلیم کردستان هستند.

همچنین هیئت اروپایی به مقامات عراقی اعلام کرده است در صورت امتناع از پذیرش این پناهجویان، صدور ویزا برای شهروندان عراقی متوقف خواهد شد و حتی محدودیت‌هایی برای تاجران و دیپلمات‌ها نیز اعمال می‌شود.

