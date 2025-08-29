به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در سایت پسماند شهری، گفت: سایت پسماند مریوان از سال‌های گذشته با مشکلات متعدد بهداشتی و زیست‌محیطی مواجه بوده و متأسفانه در حوزه بازیافت، صنعتی‌سازی و حتی دفن اصولی زباله اقدامات لازم صورت نگرفته است و این کوتاهی‌ها سبب شده که هرساله چندین‌بار شاهد بروز آتش‌سوزی در این محل باشیم.

وی افزود: متأسفانه شب گذشته نیز آتش‌سوزی دیگری در این سایت رخ داد که براساس بررسی‌های اولیه، احتمال عمدی بودن آن وجود دارد و به همین منظور موضوع شناسایی عوامل این حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان مریوان اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شد و در همین راستا، ضمن اعزام اکیپ‌های شهرداری و بخش خصوصی، تعداد ۱۵ دستگاه کامیون، دو دستگاه لودر، یک دستگاه بلدوزر و دو دستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش آغاز شد.

جهانی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد بحران، شهرداری مریوان به‌عنوان فرمانده میدان موظف به مدیریت سریع حادثه شد و همچنین شهرداری موظف است به‌طور رسمی از مردم مریوان بابت مشکلات ایجادشده عذرخواهی کند.

وی یادآور شد: رسیدگی اصولی به معضل پسماند شهرستان یک مطالبه جدی مردمی است و لازم است با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی بلندمدت، اقدامات اساسی برای ساماندهی این سایت انجام گیرد.