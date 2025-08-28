محاکمه شاسوار عبدالواحد به تعویق افتاد

به گزارش کردپرس روز پنجشنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۵، دادگاه سلیمانیه محاکمه شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، را به تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ موکول کرد و تصمیم گرفت که وی همچنان در بازداشت باقی بماند تا روز محاکمه فرا برسد.

یک منبع از جنبش نسل نو به کوردستان۲۴ اعلام کرد که به دلیل نبودن مدارک کافی درباره پرونده شادی نوزاد از سوی خود شاکی و وکلای او که علیه شاسوار شکایت کرده‌اند، قاضی تصمیم به تعویق دادرسی گرفت. این منبع افزود: مشخص نیست دادگاه در ۲ سپتامبر برگزار شود یا دوباره به تعویق بیفتد.

روز گذشته، چهارشنبه ۲۷ اوت ۲۰۲۵، یک منبع از دادگاه سلیمانیه به وب‌سایت کوردستان۲۴ اطلاع داده بود که روز پنجشنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۵ دومین جلسه محاکمه شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، به اتهام مربوط به شکایت شادی نوزاد، نماینده پیشین پارلمان کردستان، برگزار خواهد شد.

این منبع یادآور شد که در نخستین جلسه دادگاه که در ۲۱ آگوست برگزار شد، رهبر جنبش نسل نو اتهامات وارده را رد کرده و خواستار احضار شاهدان برای اثبات بی‌گناهی خود شده بود.

شاسوار عبدالواحد از شب ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ تاکنون به مدت ۱۶ روز است که در بازداشت به سر می‌برد. وی به شکایت یکی از نمایندگان پیشین پارلمان کردستان و به اتهام «افترا و تهدید» دستگیر شده است. این پرونده به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد و دادگاه سلیمانیه اعلام کرده که بارها فرد مورد نظر را احضار کرده، اما او حاضر نشده و در نتیجه حکم بازداشتش صادر شده است.