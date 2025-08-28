وزیر ارتباطات برای افتتاح ١٠ پروژه وارد آذربایجان غربی شد

به گزارش کردپرس، سیدستار هاشمی شب گذشته در بدو درود به فرودگاه ارومیه و در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی همراه و ثابت بوده و هدف از اجرای آنها ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال استان و کشور است.

او همچنین اضافه کرد: علاوه بر این پروژه‌ها، پروژه‌های دیگری نیز به نمایندگی از دولت و رئیس‌جمهوری در دستورکار قرار دارد که به‌زودی به بهره‌برداری رسمی خواهند رسید و مردم استان از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در رشد اقتصادی، افزود: هدف ما ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به بیش از ۱۰ درصد است و این فرصت ارزشمند زمینه استفاده حداکثری نخبگان و جوانان استان را فراهم می‌کند.

در این سفر که همزمان با هفته دولت و با همراهی جمعی از معاونان وزارتخانه انجام می‌شود، وزیر ارتباطات به‌عنوان نماینده عالی دولت، برنامه‌های متعددی را در دستورکار خواهد داشت.

گفته می شود؛ در جریان این سفر ۲۲۹ پروژه در حوزه‌های ارتباطی و زیرساختی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، بهره‌برداری از ۱۸۱ پروژه حوزه ICT با اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال و افتتاح ۴۸ پروژه زیرساختی به ارزش ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از جمله برنامه‌های اصلی این سفر است.

افتتاح پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها به‌صورت برخط، بهره‌برداری از طرح توسعه پتروشیمی ارومیه، تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال آذربایجان‌غربی، انعقاد چهار تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی مرکز داده در منطقه آزاد ماکو، راه‌اندازی شعبه پارک فاوا در مجتمع ICT استان، نشست با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازدید و افتتاح فضای کار اشتراکی پردیس دانشگاه ارومیه، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات عنوان شده است.

گفتنی است؛ سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی در حالی انجام می گیرد که انتقادهای فراوانی در خصوص قطعی چندین ساعته خطوط تلفن همراه و نبود اینترنت پایدار در استان بالا گرفته است؛ به نحوی که در روز کمتر از چند ساعت اینترنت پایدار در دسترس عموم مردم قرار دارد و قطعی های مداوم اینترنت به کسب و کارهای مجازی، کلاس های آنلاین و ... ضربه زده است/.