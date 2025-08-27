به گزارش کردپرس، دستگاه امنیتی اقلیم کردستان اعترافات بازداشت‌شدگان لالزار را منتشر کرده که گفته می‌شود وابسته به لاهور طالبانی، رهبر «جبهه خلق» هستند. در این اعترافات به طرحی برای «ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان» با همکاری اژی امین اشاره شده است.

یکی از بازداشت‌شدگان به نام رینوارد زریان فتاح که به گفته خودش از سال ۲۰۱۴ با لاهور طالبانی همکاری داشته، اعتراف کرده است: «۴۵ روز پیش نقشه‌ای برای هدف قراردادن مناطق دباشان، چند مرکز امنیتی سلیمانیه و شخص بافل طالبانی طراحی شد. من به‌عنوان افسر شورای امنیت اقلیم، بخشی از این نقشه بودم.» او گفته در سه نقطه شامل آپارتمانی در پروژه «سیتی تاورز»، خانه‌ای در «هەواری جوان» و آپارتمانی در شهرک «آلمانی» تجهیزات جاسازی شد.

به گفته او، ابتدا از طریق اژی امین تجهیزات پیشرفته دوربین نظارتی وارد شد تا تحرکات بافل طالبانی و منطقه دباشان به‌صورت آنلاین رصد شود. سپس متخصصانی در زمینه پهپاد از طریق اژی امین به گروه پیوستند. نقشه شامل انتقال دو تیربار و چند پهپاد به این مراکز بود.

بازداشت‌شدگان دیگر همچون ریبوار قدرت رسول (اهل کویه) نیز اعتراف کرده‌اند که مأموریت داشتند فاصله بین مجتمع «سیتی تاورز» تا دباشان را اندازه‌گیری و برای حمله با پهپاد و تیربار آماده کنند. او تأکید کرده که در جلسات متعددی با حضور لاهور طالبانی، اژی امین، پولاد شیخ جنگی و «چالاک علی» (خواهرزاده اژی امین) درباره نقشه ترور بافل طالبانی تصمیم‌گیری شده است.

طبق اعترافات، قرار بود «بافل طالبانی هم‌زمان با دو تیربار هدف قرار گیرد» و در صورت ناکامی، با پهبادهای بمب‌گذار کشته شود. حتی نقشه خانه او در دباشان روی سیستم GPS بارگذاری شده بود تا پهپادها مسیر را پیدا کنند.

ساخت پهپاد انتحاری و آموزش در اوکراین

یکی دیگر از بازداشت‌شدگان به نام بوتان مصطفی حسین (متولد ۲۰۰۲) که متخصص پهپاد معرفی شده، گفته: «ابتدا در منطقه هەورازە نەوتە آموزش دیدیم و بعد به اوکراین اعزام شدیم تا نحوه کار با پهپادهای انتحاری را یاد بگیریم.» به گفته او، اژی امین حتی کارگاهی برای ساخت پهپاد در هەورازە نەوتە (بین اربیل و کویه) ایجاد کرده بود.

بازداشت‌شده‌ای دیگر به نام مسلم عبدالرحمان محمد فقیه (اهل سوران، متولد ۲۰۰۰) نیز گفته است: «دو سال با اژی امین کار کردم. ابتدا آموزش اسلحه گرفتم، سپس همراه با چند نفر دیگر به ترکیه و از آنجا به لهستان و اوکراین رفتیم و در یک پایگاه نظامی آموزش استفاده از پهپادهای رزمی دیدیم.» او تأکید کرده که در جریان درگیری لالزار، شخصاً دو پهپاد را به سمت دباشان و ساختمان قدیمی وزارت پیشمرگه پرتاب کرده، اما پهپاد سوم به دلیل نقص فنی بازگشته است.

بازداشت لاهور طالبانی

طبق اعلام دستگاه امنیتی، پس از درگیری سنگین شب ۲۱ اوت ۲۰۲۵ در لالزار، لاهور طالبانی و برادرش پولاد بازداشت شدند. دو روز پیش از این درگیری نیز دو محافظ او که مأمور رصد تردد خودروهای بافل طالبانی بودند، دستگیر شده بودند.

براساس بیانیه امنیتی، پرونده لاهور طالبانی و همراهانش بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق (مربوط به قتل عمد) پیگیری خواهد شد. پیش‌تر نیز دادگاه سلیمانیه با استناد به ماده ۵۶ قانون مجازات عراق (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم) دستور بازداشت او را صادر کرده بود.