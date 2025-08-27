به گزارش خبرگزاری کردپرس، تاج‌الدین صالحیان عنوان کرد: در این سال کشور و دولت از گردنه‌های دشواری عبورکرد و ضامن عبور عزتمندانه از این مراحل، وفاق و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی بود؛ وفاقی که پیش‌زمینه‌ای اساسی برای موفقیت در برهه‌هایی چون دفاع مقدس ۱۲روزه بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد امور کشور، گفت: همپای دولت خدمتگزار وفاق ملی، اعتقاد داریم این سازمان‌ها می‌توانند بازوی کمکی دستگاه‌های دولتی باشند و در اصلاح امور و ارتقای رفاه مردم نقش مؤثر ایفا کنند.

وی ادامه داد: استانداری آمادگی و حمایت خود را به منظور تقویت تشکل ها و سمن ها اعلام می دارد.

صالحیان با بیان این که کارکرد سازمان های مردم نهاد باعث نشاط اجتماعی، آموزش، عدالت آموزشی و... در جامعه می شود گفت: زمانی که تشکل ها و سمن ها فعالیت بیشتری داشته باشند باعث می شود خدمات عمومی به مردم افرایش پیدا کند.

صالحیان ادامه داد: این معاونت جلسات متعددی را با تشکل ها، احزاب، انجمن ها، دانشجویان، سمن ها و فعالین محیط زیست برگزار کرده و انشالله همچنان این جلسات که مورد تأکید دولت دکتر پزشکیان است ادامه خواهد داشت و بر این اصل معتقدیم که اگر به سمن ها توجه شود، در واقع موتور محرکه توسعه و پیشرفت در کشور و استان به حرکت در خواهد آمد.

وی بر انجام کار تشکلی و جمعی تاکید کرد و گفت: کار در تشکل باعث می شود با همکاری و همبستگی بتوانیم به مردم خدمات بیشتری ارائه نماییم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ظرفیت‌های خود در کنار دولت قرار گیرند و در حل مسائل اجتماعی، سیاسی و رفاهی جامعه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و در واقع اینکه حکومتها چقدر در هماهنگ کردن منافع عمومی توانمند هستند به این بستگی دارد که جامعه چقدر متشکل شده است.

وی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بازوان توانمند دولت و ظرفیتی ارزشمند در تقویت مشارکت مردمی و همبستگی ملی می‌توانند در توسعه جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

صالحیان افزود: باید با فراهم‌سازی بستر برای استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف زمینه مشارکت و به تبع آن اعتماد عمومی ارتقا پیدا کند.

وی گفت: سمن ها و تشکل های مردم نهاد به دلیل داشتن روحیه مشارکت پذیری، خودباوری و خدمتگزاری، توانمندترین سرمایه های اجتماعی کارآمد هستند و باید از ظرفیت های آنها به خوبی استفاده شود چراکه بنیان آنها بر پایه داوطلبی و نیت خیرخواهانه و هدف اصلی‌ آنها حمایت از حقوق مردم، خدمت‌رسانی و کمک به توسعه کشور است.