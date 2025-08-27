به گزارش کردپرس،عبدالکریم حسینزاده گفت: در گام نخست تعدادی از روستاهای منتخب در سراسر کشور و آذربایجانغربی مشمول این طرح خواهند شد.
او در آیین بهرهبرداری از یک هزار واحد نوسازی و مقاومسازی شده مسکن روستایی در آذربایجانغربی، با اشاره به رویکردهای اصلی دولت در حوزه توسعه روستایی، افزود: اقتصاد پایدار و اشتغال در مناطق روستایی و کمبرخوردار، حوزههای زیرساختی نظیر رفع تنش آبی، بهبود راههای روستایی، اجرای طرحهای هادی و توسعه مسکن روستایی، شاخصهای مهمی هستند که مورد توجه دولت است.
معاون رییس جمهور همچنین با بیان اینکه وظیفه داریم برای کاهش فاصله میان مناطق محروم و برخوردار تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: با مشارکت دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از اعتبارات، این هدف را محقق میسازیم.
نظر شما