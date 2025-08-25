واکنش حزب دمکرات کردستان به درگیریهای هتل لالەزار

به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۵ دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان طی بیانیەای در واکنش به رویدادهای هتل لالەزار سلیمانیه بر حفظ امنیت و آرامش شهر سلیمانیه و سراسر اقلیم کردستان تٱکید کرد.

متن بیانیه حزب دمکرات کردستان به شرح زیز است:

بیانیه‌ای از دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان:

نتایج و پیامدهای حادثه روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ در شهر سلیمانیه، که متأسفانه منجر به کشته شدن چندین نفر شد، باعث نگرانی مردم سلیمانیه و کل اقلیم کردستان گردید.

اقلیم کردستان یک قلمرو قانون‌مدار و حاصل تلاش‌ها و فداکاری‌های چندین ساله مردم کردستان است و دارای ساختارهای مشروع و قانونی می‌باشد. ما بر حاکمیت قانون و حفظ آرامش و امنیت شهر عزیز سلیمانیه به‌ویژه و اقلیم به‌طور کلی تاکید داریم.

حل اختلافات و مشکلات باید از طریق گفتگو و تعامل باشد و هر اقدام یا تصمیمی که تأثیر منفی بر امنیت، همبستگی و اعتبار اقلیم کردستان داشته باشد، غیرقابل قبول است.

ما نگرانی و دل‌شکستگی مردم را درک می‌کنیم و در راستای حفظ آرامش داخلی شهروندان، از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و از حاکمیت قانون و نهادهای قانونی حمایت نمایند. همچنین، هر گونه تشویش و حمله رسانه‌ای که به نفع اقلیم کردستان نباشد، باید مهار گردد.

هم‌زمان، ما به خانواده‌ها و بازماندگان تمامی قربانیان تسلیت گفته و همدردی خود را ابراز می‌کنیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر به مصدومان رسیدگی شود.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

۲۵ آگوست ۲۰۲۵