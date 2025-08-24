فعلا کردها مسئله اصلی دمشق نیست

به گزارش کردپرس، سث فرانتزمن، کارشناس مسائل خاورمیانه در تحلیلی پیرامون مذاکرات ادغام نهادهای مدنی و نظامی کردهای سوریه در دولت جدید نوشت:

در حالی که کردها و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (AANES) همچنان بر ضرورت گفت‌وگو با دمشق و دستیابی به توافقی برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار ارتش جدید سوریه تأکید دارند، اما دمشق در شرایط کنونی این موضوع را اولویت اصلی خود نمی‌داند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تأکید کرد: «در حال حاضر دولت دمشق با چندین بحران فوری و حیاتی دست به گریبان است؛ از جمله مقابله با تهدیدات داعش، رسیدگی به وضعیت ده‌ها هزار نفر بازگشته از اردوگاه‌های آوارگان، بحران انسانی ناشی از نبردهای سویدا و نیز چالش با اسرائیل. طبیعی است که در چنین فضایی، موضوع مذاکرات با کردها و طرح‌های مربوط به فدرالیسم یا تمرکززدایی در اولویت ثانویه قرار گیرد.»

وی افزود: «از نگاه دمشق، پذیرش نوعی خودمختاری برای کردها یا حتی در سویدا می‌تواند به شکاف در وحدت ملی بینجامد و سایر گروه‌ها را نیز به سمت مطالبه خودمختاری سوق دهد. این مسأله برخلاف تصوری است که حکومت در دمشق از یکپارچگی و حاکمیت خود دارد. در عین حال، آمریکا و فرانسه همچنان از ایده یک ساختار غیرمتمرکز حمایت می‌کنند و آن را راهی برای ثبات می‌دانند.»

به گفته این کارشناس، تا پایان سال ۲۰۲۵ طبق توافق مارس میان احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی، و مظلوم عبدی، قرار بود نقشه راهی برای ادغام شرق سوریه در ساختار دمشق اجرا شود. اما لغو چند نشست در پاریس و اصرار دمشق بر برگزاری مذاکرات در داخل سوریه نشان می‌دهد که سرعت روند وحدت بسیار کند شده است.

او نتیجه‌گیری کرد:«کردها همچنان بر ادغام SDF در ارتش سوریه و اجرای یک نظام غیرمتمرکز به‌عنوان خطوط قرمز خود تأکید دارند، اما دمشق فعلاً بیش از هر چیز نگاهش به امنیت داخلی، بازسازی مناطق و تقابل با اسرائیل دوخته است. به همین دلیل، کردها در شرایط کنونی اولویت دمشق نیستند و احتمالاً این گفت‌وگوها به تعویق‌های بیشتر خواهد انجامید.»