پخش شبکه تلویزیونی زوم وابسته به لاهور شیخ جنگی متوقف شد

بە گزارش کردپرس حدود ساعت ۱ بامداد امروز، پخش شبکه ماهواره‌ای زوم ــ که به عنوان رسانه جبهه خلق شناخته می‌شود و زیر نظر لاهور شیخ جنگی اداره می‌شود ــ به‌طور کامل قطع شد.

پخش این شبکه هم از طریق ماهواره و هم از روی آنتن‌های داخلی متوقف شده است.

پیش از قطع پخش، رحمان غریب، مدیر مرکز مترو، به شبکه روداو گفت: «نیروهای امنیتی گسترده با سلاح‌های سبک و سنگین به شبکه ماهواره‌ای زوم یورش بردند.»

او افزود: «در دفتر شبکه تنها یک خبرنگار به نام محمد دلشاد حضور داشت که نیروهای امنیتی وی را بازداشت کردند. ما در تلاش برای آزادی او هستیم.»

هیمن محمود، مدیر شبکه زوم، نیز به روداو گفت: «دیگر هیچ نیرویی در دفتر شبکه حضور ندارد، چراکه پیش‌تر دفتر را تخلیه کرده بودیم.»

این دومین بار است که نیروهای اتحادیه میهنی به رسانه‌های وابسته به لاهور شیخ جنگی حمله می‌کنند. پیش‌تر در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱، زمانی که اختلافات میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی بالا گرفت، نیروهای اتحادیه میهنی ساختمان تلویزیون iPLUS را که متعلق به لاهور شیخ جنگی بود، تحت کنترل گرفتند.