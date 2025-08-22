تجمع نیروهای امنیتی مقابل دفتر تلویزیون «زووم» وابسته به لاهور شیخ جنگی

به گزارش کردپرس تمامی کارکنان کانال «زوم» وابسته به لاهور شیخ جنگی از سوی مدیریت کانال مطلع شدهاند که تا اطلاع ثانوی به محل کار بازنگردند.
این کانال در حال حاضر پخش زندهای را ادامه میدهد که تصاویر مربوط به هتل «لالەزار» را مخابره میکند و تمامی برنامهها و تولیدات عادی آن متوقف شده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از «شارپرس»، در نزدیکی دفتر این کانال شمار زیادی از نیروهای امنیتی، برخی با لباس شخصی و برخی با پوشش غیرنظامی، تجمع کردهاند و تاکنون هیچگونه تماسی با مدیریت کانال برای قطع یا متوقف کردن پخش برقرار نکردهاند.
