۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۹

تجمع نیروهای امنیتی مقابل دفتر تلویزیون «زووم» وابسته به لاهور شیخ جنگی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مدیریت کانال تلویزیونی «زوم» به تمامی کارکنان خود دستور داده است تا اطلاع ثانوی به محل کار بازنگردند. این کانال ضمن توقف تمامی برنامه‌های عادی، پخش زنده‌ای از تصاویر هتل «لالەزار» – صحنه اصلی درگیری‌های اخیر در سلیمانیه – را ادامه می‌دهد. هم‌زمان گزارش‌ها حاکی است که شمار زیادی از نیروهای امنیتی با پوشش‌های مختلف در اطراف دفتر این رسانه مستقر شده‌اند، اما تاکنون هیچ دستوری برای قطع یا توقف پخش صادر نکرده‌اند.

به گزارش کردپرس تمامی کارکنان کانال «زوم» وابسته به لاهور شیخ جنگی از سوی مدیریت کانال مطلع شده‌اند که تا اطلاع ثانوی به محل کار بازنگردند.

این کانال در حال حاضر پخش زنده‌ای را ادامه می‌دهد که تصاویر مربوط به هتل «لالەزار» را مخابره می‌کند و تمامی برنامه‌ها و تولیدات عادی آن متوقف شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از «شارپرس»، در نزدیکی دفتر این کانال شمار زیادی از نیروهای امنیتی، برخی با لباس شخصی و برخی با پوشش غیرنظامی، تجمع کرده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه تماسی با مدیریت کانال برای قطع یا متوقف کردن پخش برقرار نکرده‌اند.

