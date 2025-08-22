به گزارش کردپرس شامگاه پنجشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، شهر سلیمانیه شاهد یکی از حساسترین رخدادهای سیاسی–امنیتی سالهای اخیر در اقلیم کردستان بود؛ رخدادی که بهسرعت نگاهها را از سطح یک عملیات بازداشت به بحرانی گستردهتر در ساختار قدرت اقلیم معطوف کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که نیروهای امنیتی در عملیاتی ناگهانی، هتل «لالەزار» – محل اقامت لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق و از چهرههای بانفوذ پیشین اتحادیه میهنی کردستان – را محاصره کردند.
منابع محلی گزارش دادند که نیروهای امنیتی با حکم بازداشت، خواستار تسلیم شیخ جنگی شدند، اما او از پذیرش این درخواست خودداری کرد. این وضعیت به سرعت به تنش مسلحانه انجامید و نیمههای شب محوطه هتل لالەزار به صحنه تبادل آتش سنگین میان نیروهای امنیتی و محافظان لاهور بدل شد. شعلههای آتش و دود ناشی از انفجار و تیراندازی در ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی به وضوح دیده میشد و صدای شلیکها در بخشهای مختلف سلیمانیه شنیده میشد.
در طول ساعات بامداد، منطقه اطراف هتل بهطور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفت. بسیاری از منازل مسکونی اطراف هتل لاله زار و خیابانهای منتهی به آن مسدود شد. شهر در حالتی از نگرانی و التهاب قرار گرفت و بسیاری از شهروندان سلیمانیه تا صبح در حالت آمادهباش و بیخبری از سرنوشت ماجرا بودند. سرانجام صبح جمعه، رسانهها و منابع امنیتی خبر بازداشت لاهور شیخ جنگی را تأیید کردند.
اندکی بعد، واکنشهای رسمی و حزبی آغاز شد. مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، با صدور بیانیهای بر لزوم خویشتنداری و توقف خشونتها تأکید کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت امنیت و ثبات اقلیم را تهدید میکند.
این سلسله وقایع که در بازهای کمتر از ۱۲ ساعت رخ داد، اکنون به کانون توجه افکار عمومی و رسانههای محلی و منطقهای بدل شده و پرسشهای فراوانی را دربارۀ روند آینده سیاسی و امنیتی اقلیم ایجاد کرده است.
ساعتشمار رخدادها
ساعت ۲۱:۳۰ – پنجشنبه
نیروهای امنیتی اقلیم با حضور گسترده در اطراف هتل لالەزار سلیمانیه، محل اقامت لاهور شیخ جنگی، این مکان را محاصره کردند. منابع محلی از حضور دهها خودروی نظامی و بستن مسیرهای منتهی به هتل خبر دادند.
ساعت ۲۲:۰۰
نیروهای امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت، از لاهور شیخ جنگی خواستند خود را تسلیم کند. او این درخواست را رد کرد. فضای تنش در منطقه بالا گرفت.
ساعت ۳:۰۰ – بامداد جمعه
درگیری مسلحانه میان محافظان لاهور شیخ جنگی و نیروهای امنیتی آغاز شد. ویدئوهای منتشرشده از اطراف هتل، صدای تیراندازیهای سنگین و انفجارهای متعدد را ثبت کردند.
ساعت ۰۳:۳۰
شدت درگیری افزایش یافت. شاهدان عینی گزارش دادند که دود و شعلههای آتش از ساختمان هتل بلند شده و بخشهایی از محوطه دچار خسارت شده است. نیروهای امنیتی کنترل منطقه را در دست گرفتند و رفتوآمدها کاملاً مسدود شد.
ساعت ۰۷:۰۰ – صبح جمعه
منابع امنیتی خبر از پایان عملیات و بازداشت لاهور شیخ جنگی دادند. گفته شد که او پس از چند ساعت مقاومت، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
ساعت ۰۷:۳۰
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، با صدور بیانیهای رسمی تأکید کرد که «این درگیریها امنیت و سلامت اقلیم را هدف قرار داده» و خواستار توقف فوری خشونت شد. او هشدار داد که مشکلات باید از مسیر قانونی حل شود و جوانان اقلیم نباید قربانی نزاعهای سیاسی شوند.
ساعت ۱۰:۰۰ ظهر جمعه
آرامش نسبی به مرکز سلیمانیه بازگشت، اما فضای شهر همچنان ملتهب گزارش شد. بسیاری از مغازهها و اماکن عمومی بسته ماندند و نیروهای امنیتی همچنان در مناطق حساس حضور گسترده داشتند.
