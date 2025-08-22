به گزارش کردپرس، یک منبع امنیتی اعلام کرد لاهور شیخ جنگی و دو برادرش در درگیری‌های سلیمانیه دستگیر شدند، سپس به دباشان منتقل شده و نزد بافل طالبانی در بازداشت به سرمی‌برند.

برادران لاهور شیخ جنگی که بازداشت شدند، پولاد شیخ جنگی و آسو شیخ جنگی هستند. بر اساس اطلاعات موجود، پولاد شیخ جنگی در حالی بازداشت شد که زخمی بود.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی سلیمانیه پس از تصرف هتل لاله‌زار و بازداشت لاهور شیخ جنگی، برادران و نزدیکانش، دستور یافته‌اند که با هرگونه تحرک مشکوک و تلاش برای حمایت از لاهور شیخ جنگی به شدت برخورد کرده و افراد را بازداشت کنند.

طبق این اطلاعات، پس از بازداشت لاهور شیخ جنگی و اطرافیانش، همه نیروهای امنیتی در سطح شهر مستقر شده و در حالت آماده‌باش باقی مانده‌اند. همچنین دستور داده شده که با هر فرد یا وضعیتی که مشکوک تشخیص داده شود، برخورد و بازداشت فوری صورت گیرد.

منابع مطلع همچنین خبر دادند که تمامی ورودی‌های سلیمانیه تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته تا از ورود هر فردی که قصد حمایت از لاهور شیخ جنگی داشته باشد جلوگیری شود.