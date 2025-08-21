به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان که با حضور مدیران دستگاه های مربوطه برگزار شد؛ عنوان کرد: کاهش ناترازی ها در حوزه انرژی یکی از اولویت‌های مهم کشور است و در همین راستا در برنامه هفتم پیشرفت برای تولید ۱۲۰۰۰ مگاوات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در دستور کار جدی دولت و وزارت نیرو قرار گرفته و در سطح استان هم طرح های متعددی در حال اجرا و یا در دست اقدام است.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: در سطح استان کرمانشاه با کمک دستگاه‌های مختلفی مانند منابع طبیعی و امور اراضی، تعداد ۳۶۰ نقطه مورد بررسی و پایش قرار گرفت که ۱۱۱ نقطه آن از شرایط لازم برخوردار است و در تعدادی زیادی از این نقاط مقدمات طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس آغاز شده و یا در مرحله صدور سند و واگذاری است.

مهندس نجفی در بخش دیگری از سخنانش ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی را یک اولویت‌های مهم دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و آموزش روش‌های صحیح استفاده از انرژی و افزایش مشارکت های مردمی می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند.

در این نشست برق منطقه‌ای، توزیع برق و شرکت شهرک ها گزارشی از آخرین وضعیت برنامه ها و پروژه های در دست اقدام در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ارائه کرد و مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با حوزه مدیریت انرژی به صورت‌ هفتگی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌ها را در کارگروه ارائه کنند.