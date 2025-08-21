۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه:

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید با شتاب بیشتری دنبال شود 

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید با شتاب بیشتری دنبال شود 

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت‌: گسترش نیروگاه‌های خورشیدی یکی از راهکارهای اصلی دولت برای کاهش ناترازی‌ها در حوزه انرژی است و این برنامه در سطح استان باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان که با حضور مدیران دستگاه های مربوطه برگزار شد؛ عنوان کرد: کاهش ناترازی ها در حوزه انرژی یکی از اولویت‌های مهم کشور است و در همین راستا در برنامه هفتم پیشرفت برای تولید ۱۲۰۰۰ مگاوات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در دستور کار جدی دولت و وزارت نیرو قرار گرفته و در سطح استان هم طرح های متعددی در حال اجرا و یا در دست اقدام است.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: در سطح استان کرمانشاه با کمک دستگاه‌های مختلفی مانند منابع طبیعی و امور اراضی، تعداد ۳۶۰ نقطه مورد بررسی و پایش قرار گرفت که ۱۱۱ نقطه آن از شرایط لازم برخوردار است و در تعدادی زیادی از این نقاط مقدمات طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس آغاز شده و یا در مرحله صدور سند و واگذاری است.

مهندس نجفی در بخش دیگری از سخنانش ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی را یک اولویت‌های مهم دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و آموزش روش‌های صحیح استفاده از انرژی و افزایش مشارکت های مردمی می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند. 

در این نشست برق منطقه‌ای، توزیع برق و شرکت شهرک ها گزارشی از آخرین وضعیت برنامه ها و پروژه های در دست اقدام در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ارائه کرد و مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با حوزه مدیریت انرژی به صورت‌ هفتگی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌ها را در کارگروه ارائه کنند.

کد خبر 2787866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha