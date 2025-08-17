بە گزارش کردپرس بعد از نشست ۱۴ ماه جاری، هیأتهای مذاکرهکننده اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان در اربیل، در بیانیهای اعلام کردند که توافق کردهاند «باید تلاش جدی و گستردهای صورت گیرد تا در سپتامبر آینده، دور ششم پارلمان کردستان فعالیت و وظایف قانونی خود را آغاز کند.»
سامان احمد، مدیر اطلاعرسانی پارلمان کردستان، روز یکشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ به شبکه رووداو گفت: «کارکنان پارلمان همه آمادهسازیهای لازم را انجام دادهاند و آماده برگزاری نشستها در ابتدای ماه آینده هستند.»
او افزود: «تمامی بخشهای پارلمان برای نشستها آماده هستند، اما آنچه مهم است توافق جریانهای سیاسی بر سر نشستی است که برای ابتدای ماه آینده دربارهاش صحبت شده است.»
انتخابات پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد؛ نخستین نشست دور ششم پارلمان در ۲ دسامبر ۲۰۲۴ تشکیل شد و تاکنون نشست دیگری برگزار نشده است.
تا امروز تنها کمیسیونهای پارلمان کردستان برای دور ششم تشکیل شدهاند.
طبق روال عادی و بر اساس بند سوم ماده ۵۱ آییننامه داخلی پارلمان کردستان، نشستهای پارلمان باید در روزهای سهشنبه و چهارشنبه برگزار شوند.
در نخستین نشست دور ششم، حزب دموکرات کردستان دو نامزد برای پست ریاست پارلمان معرفی کرد: والا فرید و هلگورد شیخ نجیب. اتحادیه میهنی کردستان نیز دو نامزد معرفی کرد: میران محمد و شالاو کوسرت رسول. جنبش نسل نو هم یک نامزد معرفی کرد: کردوان جمال.
برای پست نایبرئیس پارلمان نیز این افراد معرفی شدند: بهجت علی و مرد علی رسول از حزب دموکرات کردستان، امید حمهصالح و آزاد حمهامین از اتحادیه میهنی کردستان، همچنین عدنان حسین از نسل نو.
برای پست دبیر پارلمان نیز این افراد نامزد شدند: شیرین یونس و شلیر غفور از اتحادیه میهنی، هاوین سعید از حزب دموکرات، سوسن کاکەمند از نسل نو، نجدت نوری از فراکسیون ترکمان در سلیمانیه و رامی نوری از فراکسیون مسیحیان در اربیل.
بر اساس آییننامه داخلی پارلمان، بار دیگر در این دوره امکان نامزدی افراد جدید برای هیأت رئیسه وجود ندارد و باید از میان نامزدهای معرفیشده، یکی برای پستهای رئیس، دبیر و نایبرئیس انتخاب شود.
در انتخابات پارلمانی کردستان که در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، حزب دموکرات کردستان بیشترین کرسی را با ۳۹ کرسی به دست آورد. پس از آن، اتحادیه میهنی کردستان ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو ۱۵ کرسی به دست آوردند.
