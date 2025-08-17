به گزارش کرد پرس، این حادثه، توان نظارتی محیطبانان را بهشدت کاهش داده و نگرانیها درباره افزایش آسیبپذیری حیات وحش را تشدید کرده است.
به گفته کارشناسان، نبود امکانات ایمنی و تجهیز مراکز محیطزیست به تجهیزات اطفای حریق و نیروهای آموزشدیده، ریسک چنین خسارتهایی را بالا برده است. رخدادی که نشان میدهد کمبود زیرساختها تنها یک تهدید لجستیکی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم بر حفاظت از گونههای نادر منطقه دارد.
چندی پیش نیز لاشه دو قوچ ارمنی، از گونههای کمیاب منطقه، کشف شد؛ اما هنوز گزارشی از شناسایی یا برخورد با عاملان این شکار غیرقانونی منتشر نشده است. کارشناسان هشدار میدهند که خلأ نظارت مؤثر، شکارچیان غیرمجاز را جسورتر کرده و فشار مضاعفی بر اکوسیستم عبدالرزاق وارد میکند.
این نگرانیها در شرایطی افزایش یافته که طی هفتههای اخیر، مرگ گسترده ماهیها در سد لگزی نیز ثبت شد. با وجود پرسشهای مکرر خبرنگاران محلی، اداره محیطزیست سقز سکوت اختیار کرد و تنها در مصاحبهای با رسانه استانی، وقوع حادثه را تأیید نمود؛ بدون آنکه برنامهای برای حل بحران یا پیشگیری از تکرار آن اعلام شود.
تحلیلگران محیطزیست تأکید میکنند تکرار چنین رویدادهایی نشاندهنده شکاف عمیق میان وظایف قانونی سازمان محیطزیست و امکانات واقعی آن است؛ شکافی که اگر پر نشود، نهتنها حیات وحش منطقه عبدالرزاق بلکه اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نهادهای زیستمحیطی را نیز بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
