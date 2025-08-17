به گزارش کردپرس، پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد تانکرهای حامل نفت از اقلیم کردستان وارد ایران می‌شوند، علی حمە صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در گفت‌وگو با شارپرس تأکید کرد: «این تانکرهای نفتی، نفت اقلیم کردستان را حمل می‌کنند که از طریق ایران به افغانستان منتقل شده و از آنجا وارد بازارهای جهانی می‌شود.»

او اضافه کرد: «ایران نفت اقلیم کردستان را برای خود نگه نمی‌دارد، بلکه صرفاً به‌عنوان مسیر ترانزیتی برای انتقال نفت به دیگر کشورها عمل می‌کند.»

در مورد حجم صادرات نفتی که روزانه به سایر کشورها ارسال می شود، علی حمە صالح توضیح داد: «آمار دقیقی وجود ندارد. در مقاطعی روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌شد، بعدها این رقم به ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. اما حتی روزهایی هم بوده که تا ۵۰۰ تانکر نفت از اقلیم به سمت بازارهای جهانی روانه شده است.»

او درباره نوع نفت نیز گفت: «مشخص نیست همه آن نفت خام سیاه باشد یا بخشی از فرآورده‌های نفتی دیگر نیز در میان آن‌ها وجود داشته باشد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیراً ویدئوهایی از ورود ده‌ها تانکر نفت از اقلیم کردستان به داخل ایران منتشر شده است.