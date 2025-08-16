توسعه دولت الکترونیک در اقلیم کردستان عراق

به گزارش کردپرس، نشریه بایومتری که در زمینه هوشمندسازی دولت و گسترش دولت الکترونیک فعالیت می کند، با اشاره به اقدامات اخیر انجام شده در اقلیم کردستان طی سال های اخیر نوشت: نسخه آزمایشی اپلیکیشن «KRD Pass» که از سوی اداره فناوری اطلاعات اقلیم کردستان طراحی شده، تنها در پنج روز بیش از ۸۵ هزار کاربر در منطقه ای با داشتن بیش از 6 میلیون نفر جذب کرده است. این برنامه بر روی اپاستور و گوگلپلی در دسترس است و کاربران میتوانند پس از ثبتنام با استفاده از کارت هویت دیجیتال و احراز هویت چهره، به خدماتی مانند ثبت درخواست حج، تمدید گذرنامه، مشاهده فیش حقوقی و بررسی اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند.
ثبتنام سریع و دادههای بایومتریک
بر اساس این گزارش، فرآیند ثبتنام برای دریافت کارت دیجیتال در ۲۶ مرکز اقلیم کمتر از پنج دقیقه زمان میبرد و طی آن دادههای بایومتریک شامل عکس شخصی، اثر انگشت و عنبیه چشم ثبت میشود. هر شهروند پس از تکمیل مراحل، یک شماره یکتای ۱۳ رقمی (UPN) دریافت میکند که شناسه رسمی او در سامانههای دولتی محسوب میشود.
امکانات آینده
مسئولان میگویند در بهروزرسانیهای بعدی، خدمات بیشتری به اپلیکیشن افزوده خواهد شد که از جمله شامل پیگیری قبضهای برق، دریافت اعلانهای رسمی، کیف پول دیجیتال برای ذخیرهسازی مدارک و خدماتی نظیر تمدید گواهینامه رانندگی و ثبت املاک خواهد بود.
حمایت سیاسی و بینالمللی
بایومتری در پایان نوشت: این پروژه که طی شش سال توسعه یافته، بخشی از برنامه راهبردی دولت اقلیم کردستان برای قرار گرفتن در ردیف دولتهای دیجیتال پیشرو در خاورمیانه است. مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در سند سیاست دیجیتال خود تأکید کرده است که دیجیتالیسازی خدمات دولتی اولویت اصلی دولت به شمار میرود. در همین چارچوب، «پاملا هک» معاون سرکنسول آمریکا در اربیل در ژوئن گذشته با مقامهای اقلیم و شرکتهای فناوری درباره گسترش همکاریها در این حوزه دیدار و گفتوگو کرد.
پوشش گروههای هدف و چشمانداز آینده
به گفته شهلا عبدالله، رئیس تیم کنترل کیفیت و خدمات دیجیتال، گروه هدف اولیه شامل حقوقبگیران دولتی، دارندگان گواهینامه رانندگی و صاحبان شرکتها به طور کامل تحت پوشش قرار گرفتهاند و این طرح به تدریج تمام ساکنان اقلیم را دربر خواهد گرفت تا از ازدحام در مراکز خدماتی جلوگیری شود.
مقامهای اقلیم پیشبینی میکنند با ادامه روند فعلی، شمار کاربران اپلیکیشن «KRD Pass» از یک میلیون نفر فراتر رود.
پیشینه انتخاباتی
اقلیم کردستان سال گذشته نیز در چارچوب اصلاحات انتخاباتی عراق، حدود ۴۳۸ هزار کارت رأیدهنده بایومتریک صادر کرد. این کارتها پس از اجرای سامانه جدید ثبتنام در مارس ۲۰۲۳ برای شرکت در انتخابات الزامی شدند.
