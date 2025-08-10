ارزش مبادلات تجاری گمرکات کردستان ۴ درصد رشد یافت

فرامرز امیدی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: ارزش مبادلات تجاری گمرکات استان در این مدت به بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار رسید و حجم این مبادلات نیز به حدود یک میلیون و ۶۶۶ هزار تن بالغ شد.

او با اشاره به عملکرد صادراتی استان، افزود: در چهار ماهه اول امسال بیش از ۵۳۰ هزار تن انواع کالا به ارزش بالغ بر ۲۵۳ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شد که از این میزان، بیش از ۴۰۶ هزار تن به ارزش ۱۷۱ میلیون و ۱۸۴ هزار دلار مستقیماً از گمرکات استان اظهار و ترخیص شد.

ناظر گمرکات کردستان، عراق را مهمترین مقصد صادراتی استان دانست و اظهار کرد: کشور عراق با سهم ۹۹ درصدی در صدر شرکای تجاری صادراتی استان قرار دارد و پس از آن فدراسیون روسیه، ترکیه، افغانستان، سوریه، قرقیزستان، قزاقستان و آلمان در رتبه های بعدی هستند.

به گفته امیدی، عمده کالاهای صادراتی شامل گوجه فرنگی، هندوانه، بستنی، تراکتور کشاورزی، سیب درختی، آهن اسفنجی و سیر بوده است.

او به واردات قطعی و ورود موقت اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع ۴۰ هزار و ۴۰۶ تن کالا به ارزش حدود ۲۰۸ میلیون دلار وارد شد که از این میزان، نزدیک به ۹ هزار تن به ارزش ۸۲ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار واردات قطعی بوده است.

ناظر گمرکات کردستان یادآور شد: شمش طلا، شمش آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، موز سبز، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و اقلام مرزنشینان مهم ترین کالاهای وارداتی بودند که از کشورهایی چون عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، قطر، هند و اکوادور وارد شده اند.

امیدی به فعالیت ترانزیتی استان اشاره کرد و بیان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، تشریفات گمرکی بیش از یک میلیون و ۷۱ هزار تن کالا به ارزش حدود یک میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از گمرک باشماق انجام شد که بیش از ۸۳۵ هزار تن آن به ارزش بیش از ۵۹۵ میلیون دلار، ترانزیت مبدأ بوده است.