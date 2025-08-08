دیدار احتمالی هاکان فیدان با احمد الشرع در دمشق

به گزارش کردپرس، یک منبع دولتی سوری به شبکه الجزیره گفت که هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، پنجشنبه سفر خود به دمشق را آغاز کرده و قرار است با احمد الشرع رئیسجمهور موقت سوریه، دیدار و گفتگو کند با این حال زمان دقیق این دیدار مشخص نشده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دیپلماتیک ترکیه، فیدان و الشرع قرار است درباره میزان پیشرفت در حوزههای مختلف همکاری بین ترکیه و سوریه را طی هشت ماه گذشته، از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، گفتگو کنند و بر تقویت روابط دوجانبه برای بازسازی و احیای اقتصاد سوریه به علاوه موضوع مبارزه مشترک با نیروهای کردی در شمال و شرق سوریه (کردستان سوریه) متمرکز شوند.
به گفته این منابع، در شرایط کنونی فرصتهای متعددی برای همکاری در حوزههای مختلف میان دو کشور وجود دارد و ترکیه تمایل دارد از این فرصتها در راستای منافع مشترک و بهمنظور تأمین ثبات و امنیت سوریه استفاده کند.
این سفر – که مدت آن مشخص نشده – در چارچوب رفتوآمدهای متقابل مقامات عالیرتبه بین ترکیه و سوریه انجام میشود.
نخستین سفر فیدان به سوریه ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، تنها دو هفته پس از سقوط نظام بشار اسد انجام شد.
پس از آن، فیدان در ۱۳ مارس گذشته همراه با یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، به سوریه سفر کاری داشت.
در مقابل، احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه این کشور نیز در طول هشت ماه گذشته در مناسبتهای مختلف به ترکیه سفر کردهاند.
نظر شما