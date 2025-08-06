حمایت آمریکا از ادامه گفتگو میان کردها و دمشق

به گزارش کردپرس، تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه هفتگی با خبرنگاران، و در پاسخ به درگیری های اخیر میان نیروهای کرد و دولت سوریه در منبج گفت: در خصوص سوریه، فکر می‌کنم این نکته مهمی است. اول از همه می‌خواهم توییتی را از سفیر باراک، سفیر ما در ترکیه و البته فرستاده ویژه‌مان در خاورمیانه – سوریه و لبنان – بخوانم. او توییت کرده: «روز گذشته در سویدا و منبج خشونت نگران‌کننده‌ای رخ داد. دیپلماسی بهترین راه برای توقف خشونت و ساختن راه‌حلی پایدار و صلح‌آمیز است. ایالات متحده مفتخر است که در حل بحران در سویدا نقش میانجی داشته و در کنار فرانسه، در حال میانجی‌گری برای ادغام شمال‌شرق در یک سوریه متحد است. مسیر پیش رو متعلق به مردم سوریه است – ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که آرامش را حفظ کنند و اختلافات را از راه گفت‌وگو، نه خون‌ریزی، حل کنند. سوریه شایسته‌ی ثبات است. مردم سوریه شایسته‌ی صلح‌اند.»

تمی بروس با اشاره به این که موضع دولت ترامپ در این خصوص تغییر نکرده، افزود: اول اینکه سفیر باراک همچنان با همه طرف‌ها در تماس است تا امنیت و آرامش برای همه‌ی مردم سوریه تضمین شود. ما همچنان از گفت‌وگو میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) حمایت می‌کنیم؛ گفت‌وگوهایی که هدف‌شان ادغام SDF در ارتش سوریه است.

او افزود: طبیعتاً ما از هرگونه دیدار سازنده میان SDF و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه استقبال می‌کنیم. همچنین، از نیت SDF برای تبدیل آتش‌بس کنونی در شمال‌شرق سوریه به یک صلح فراگیر و پایدار، حمایت می‌کنیم. و البته، این به مردم سوریه و دولت جدید این کشور بستگی دارد که کشور را به سمت صلح و رفاه ببرند.

سخنگوی وزارت خارجه با تکرار ادعای آمریکا بر ایجاد صلح در مناطق مورد منازعه گفت: می‌توانم بگویم که وقتی درباره یک حکومت فراگیر و جامع صحبت می‌کنیم، روشن است که این تنها راه پیش‌رو است. فکر می‌کنم قبلاً هم درباره کشورهایی که بی‌ثبات بوده‌اند صحبت کرده‌ایم؛ موضوع این بوده که ما در پی ثبات هستیم، و موضع پیشین ما همچنان برقرار است. ما همچنان بر اهمیت دموکراسی و دیپلماسی تأکید داریم، به‌ویژه در مورد نحوه حل مشکلات در سوریه.