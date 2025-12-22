به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از دیدار با اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در یک نشست خبری مشترک در دمشق سخنرانی کرد. او اعلام کرد که گفت‌وگوهای انجام‌شده بسیار گسترده بوده و علاوه بر روابط دوجانبه، مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای و تهدیدهای پیش‌روی ثبات سوریه نیز به‌طور مفصل بررسی شده است.

بنا بر گزارش آناتولی، فیدان با تأکید بر اینکه «ثبات سوریه به معنای ثبات ترکیه است»، این موضوع را برای آنکارا بسیار حیاتی دانست. او افزود که «در این دیدار، موضوع گروه تروریستی PKK/YPG که در سوریه با نام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) فعالیت می‌کند نیز مورد بحث قرار گرفته است».

به گفته فیدان، شواهد نشان می‌دهد که نیروهای سوریه دموکراتیک تمایل جدی برای پیشبرد روند توافقات ندارد. او تصریح کرد که هماهنگی برخی اقدامات این گروه با اسرائیل، مانع مهمی در مسیر مذاکرات با دمشق ایجاد کرده است.

وزیر خارجه ترکیه در عین حال خاطرنشان کرد که در طول یک سال گذشته پیشرفت‌های مهمی در سوریه حاصل شده و از تمامی افرادی که در این مسیر تلاش کرده‌اند قدردانی کرد. او لغو «قانون سزار» از سوی سنای آمریکا را گامی مهم دانست که زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری‌ها به سوریه خواهد شد.

فیدان با تشکر از دولت آمریکا و به‌ویژه رئیس‌جمهور این کشور، تأکید کرد که لغو این تحریم‌ها تأثیر مثبتی بر ثبات منطقه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد مردم سوریه از این فرصت به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

او همچنین یادآور شد که نخستین وزیر خارجه‌ای است که پس از «آزادسازی سوریه» به این کشور سفر کرده و حضور دوباره‌اش در سالگرد این رویداد را مایه افتخار دانست.

فیدان توضیح داد که این سفر در چارچوب فرمت «۳+۳» و همراه با وزیر دفاع ترکیه و رئیس سازمان اطلاعات این کشور انجام شده و در دیدار با رئیس‌جمهور سوریه و سایر مقام‌ها، موضوعات مهمی از جمله همکاری‌های راهبردی، امنیتی و اقتصادی بررسی شده است.

وزیر خارجه ترکیه از بررسی موضوعاتی همچون توسعه تجارت، بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه پناهجویان، همکاری‌های انرژی و لجستیک خبر داد و گفت که دولت سوریه در یک سال گذشته توانسته گام‌های مؤثری برای ایجاد ثبات و حفظ یکپارچگی کشور بردارد.

اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، نیز با تکرار سخنان فیدان درباره نیروهای کرد سوریه گفت: «گروه PKK/YPG با نام SDF، توافق ۱۰ مارس را اجرا نکرده و هیچ اراده جدی برای ادغام شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی نشان نداده است. این گروه نه‌تنها گامی عملی برنداشته، بلکه با سیاست وقت‌کشی روند را متوقف کرده است.» شیبانی افزود که پیشنهاد جدیدی، به‌ویژه در بُعد نظامی، از سوی وزارت دفاع سوریه ارائه شده و پاسخ طرف مقابل به‌تازگی دریافت و در حال بررسی است.

او تأکید کرد که دولت سوریه بر حفظ یکپارچگی سرزمینی، جلوگیری از هرگونه تقسیم و ممانعت از ایجاد امتیازات اداری مغایر با حاکمیت ملی پافشاری می‌کند و در آینده نزدیک پاسخ رسمی خود را به طرف آمریکایی اعلام خواهد کرد.