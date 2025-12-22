تردد بیش از هفت میلیون زائر و مسافر از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حیدر دشتیپور بیان کرد: ۵ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۱۱۱ نفر از این تعداد، زائران و مسافران ایرانی بودند که سه میلیون و ۱۱ هزار و ۷۷۱ نفر از آنان وارد و دو میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۴۰ نفر نیز از مرز بیرون رفتند.
وی افزود: در این بازه زمانی (ابتدای سال تا پایان آذر) یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۴۵ تبعه بیگانه از مرز مهران تردد کردند که شامل ۶۶۹ هزار و ۹۱۷ ورود و ۶۲۶ هزار و ۱۳۸ خروج است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام یادآور شد: تنها در بازه زمانی ماه صفر سه میلیون و ۲۸۴ هزار زائر ایرانی و خارجی از مرز بینالمللی مهران تردد کردند.
دشتیپور بیان کرد: اکنون روزانه بیش از ۱۰ هزار زائر عتبات عالیات و مسافر کشور عراق از مرز بینالمللی مهران تردد میکنند.
