به گزارش کردپرس، درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای وابسته به دولت موقت دمشق و نیروهای آسایش محلات کُردنشین حلب وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب ادامه دارد و بر اثر آن چندین غیرنظامی و اعضای نیروهای آسایش و دفاع مدنی کشته و زخمی شده‌اند. طرفین یکدیگر را به آغاز حملات متهم کرده و حملات توپخانه‌ای، خمپاره‌ای و تیراندازی هدفمند به محله‌ها و ایست‌های بازرسی ادامه دارد.

روز دوشنبه، درگیری‌های مسلحانه شدیدی میان نیروهای وابسته به دولت موقت دمشق و نیروهای آسایش وابسته به SDF در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب رخ داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه، این گروه‌ها پس از حمله به یک ایست بازرسی مشترک، محله‌ها را با سلاح‌های سنگین، خمپاره و توپخانه هدف قرار داده‌اند. در این حملات، یک زن به نام فدوا محمد الکردی جان باخت و ۱۵ نفر دیگر، از جمله کودکان و بزرگسالان، زخمی شده‌اند.

نیروهای امنیت داخلی حلب(آسایش) اعلام کردند که تلاش‌های گروه‌های وابسته به دولت موقت دمشق برای انجام حملات ترسناک ناکام مانده و آن‌ها آماده پاسخگویی به هر تهدید جدید هستند. همچنین تأکید شد که تمام اقدامات لازم برای حفاظت از غیرنظامیان و مناطق اطراف انجام خواهد شد.

در مقابل، رسانه‌های نزدیک به دولت موقت سوریه گزارش دادند که SDF چندین محله دیگر از جمله الجمیلیه و السریان را با گلوله‌های خمپاره و راکت هدف قرار داده است و در این حملات چند غیرنظامی کشته و هشت نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین حمله‌ای به بیمارستان الرازی و تیم‌های دفاع مدنی انجام شده که موجب انسداد عملیات امداد و فرار تیم‌های اطفاء از محل شده است. در این راستا، وزارت امور اضطراری سوریه، هدف قرار دادن تیم‌های امدادی را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین انسانی دانست.

شاهدان محلی نیز گزارش دادند که درگیری‌ها همراه با گشت‌های پهپادی و حرکت نیروهای مسلح در آسمان محله‌ها بوده و مناطق اطراف به شدت ناامن شده‌اند. قبیله‌ها و گروه‌های طرفدار احمد الشرع نیز با انتشار فراخوان، از مبارزان خواسته‌اند در این درگیری‌ها شرکت کنند.