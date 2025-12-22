۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۵

درگیری‌های شدید در حلب؛ یک زن کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

درگیری‌های شدید در حلب؛ یک زن کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

سرویس سوریه - درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای وابسته به دولت موقت دمشق و نیروهای آسایش محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب همچنان ادامه دارد. در این درگیری‌ها تاکنون یک زن کشته و حداقل ۲۰ نفر شامل غیرنظامیان و اعضای نیروهای آسایش و دفاع مدنی زخمی شده‌اند. همچنین چندین کودک و بزرگسال در جریان گلوله‌باران‌های خمپاره‌ای و توپخانه‌ای آسیب دیده‌اند و بیمارستان‌ها و ایست‌های امدادی هدف حملات مستقیم قرار گرفته‌اند.

به گزارش کردپرس، درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای وابسته به دولت موقت دمشق و نیروهای آسایش محلات کُردنشین حلب وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب ادامه دارد و بر اثر آن چندین غیرنظامی و اعضای نیروهای آسایش و دفاع مدنی کشته و زخمی شده‌اند. طرفین یکدیگر را به آغاز حملات متهم کرده و حملات توپخانه‌ای، خمپاره‌ای و تیراندازی هدفمند به محله‌ها و ایست‌های بازرسی ادامه دارد.

روز دوشنبه، درگیری‌های مسلحانه شدیدی میان نیروهای وابسته به دولت موقت دمشق و نیروهای آسایش وابسته به SDF در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب رخ داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه، این گروه‌ها پس از حمله به یک ایست بازرسی مشترک، محله‌ها را با سلاح‌های سنگین، خمپاره و توپخانه هدف قرار داده‌اند. در این حملات، یک زن به نام فدوا محمد الکردی جان باخت و ۱۵ نفر دیگر، از جمله کودکان و بزرگسالان، زخمی شده‌اند.

نیروهای امنیت داخلی حلب(آسایش) اعلام کردند که تلاش‌های گروه‌های وابسته به دولت موقت دمشق برای انجام حملات ترسناک ناکام مانده و آن‌ها آماده پاسخگویی به هر تهدید جدید هستند. همچنین تأکید شد که تمام اقدامات لازم برای حفاظت از غیرنظامیان و مناطق اطراف انجام خواهد شد.

در مقابل، رسانه‌های نزدیک به دولت موقت سوریه گزارش دادند که SDF چندین محله دیگر از جمله الجمیلیه و السریان را با گلوله‌های خمپاره و راکت هدف قرار داده است و در این حملات چند غیرنظامی کشته و هشت نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین حمله‌ای به بیمارستان الرازی و تیم‌های دفاع مدنی انجام شده که موجب انسداد عملیات امداد و فرار تیم‌های اطفاء از محل شده است. در این راستا، وزارت امور اضطراری سوریه، هدف قرار دادن تیم‌های امدادی را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین انسانی دانست.

شاهدان محلی نیز گزارش دادند که درگیری‌ها همراه با گشت‌های پهپادی و حرکت نیروهای مسلح در آسمان محله‌ها بوده و مناطق اطراف به شدت ناامن شده‌اند. قبیله‌ها و گروه‌های طرفدار احمد الشرع نیز با انتشار فراخوان، از مبارزان خواسته‌اند در این درگیری‌ها شرکت کنند.

در حالی که هر دو طرف یکدیگر را به آغاز حملات متهم می‌کنند، نگرانی‌ها از تداوم درگیری‌ها و افزایش تلفات غیرنظامیان در شمال حلب همچنان بالا است. مقامات محلی و سازمان‌های امدادی بر ضرورت توقف حملات و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرده‌اند.

