هدف گذاری برای برگزاری جشن باسوادی کردستان طی ۳ سال آینده/پوشش ۱۰۰ درصدی پایه اول ابتدایی

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه، به مناسبت سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی، با گرامیداشت یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید سرافراز استان، به ویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز، گفت: نهضت سوادآموزی به فرمان تاریخی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی در هفتم دی ماه شکل گرفت؛ فرمانی که نشان دهنده نگاه بلندمدت و راهبردی امام راحل به یکی از اساسی ترین زیرساخت های توسعه کشور بود.

وی با استناد به آمارهای رسمی سرشماری، افزود: مقایسه آخرین سرشماری پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۵ با سرشماری رسمی سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که میزان رشد باسوادی در کشور ۵۱ درصد افزایش یافته که این رقم، حدود دو و نیم برابر میانگین جهانی است؛ البته این آمار مربوط به رشد باسوادی است، نه میزان مطلق آن.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اینکه این آمار به معنای رضایت کامل نیست، اظهار کرد: در استان کردستان برنامه ریزی کرده ایم با اجرای یک برنامه منسجم سه ساله، جشن باسوادی استان را برای گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال برگزار کنیم.

حسینی تحقق این هدف را منوط به اجرای همزمان دو راهبرد اصلی دانست و ادامه داد: نخستین راهبرد، انسداد مبادی بی سوادی است؛ به این معنا که چرخه تولید بی سوادی متوقف شود. در همین راستا، در مهرماه ۱۴۰۴ موفق شدیم پوشش تحصیلی ۱۰۰ درصدی پایه اول ابتدایی را محقق کنیم و تمامی کودکان لازم التعلیم و آموزش پذیر استان در مدارس ثبت نام شدند.

وی یادآور شد: این پوشش تحصیلی بر اساس تطبیق دقیق اطلاعات سامانه «سیدا» با داده های ثبت احوال به دست آمده و به معنای واقعی کلمه، پوشش صددرصدی است. همچنین برای پایش مستمر این وضعیت، ستاد ویژه انسداد مبادی بی سوادی در سطح استان و شهرستان ها با مسئولیت فرمانداران تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به راه اندازی سامانه پایش ترک تحصیل با نام شهید «محمودوند»، بیان کرد: این سامانه دانش آموزان در معرض ترک تحصیل را به صورت موردی رصد می کند تا با مداخله به موقع، از خروج آنان از چرخه آموزش جلوگیری شود.

حسینی دومین راهبرد مهم را باسواد کردن جمعیت بی سواد فعلی استان عنوان کرد و گفت: با اجرای همزمان این دو سیاست، یعنی جلوگیری از تولید بی سواد جدید و کاهش جمعیت بی سواد موجود، امیدواریم به هدف جشن باسوادی استان دست یابیم.

نقش کلیدی رسانه ها در جذب بی سوادان به کلاس های آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به مقاومت برخی افراد بی سواد برای حضور در کلاس ها، اظهار کرد: اطلاع رسانی، گفتمان سازی رسانه ای و کار فرهنگی، نقش تعیین کننده ای در ترغیب این افراد برای شرکت در دوره های سوادآموزی دارد.

حسینی افزود: برای سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برنامه های مشخصی در سه بخش «سوادآموزی، انتقال و تحکیم» به شهرستان ها ابلاغ شده و از ۲۴ آبان تا سوم دی ماه به عنوان بازه کلاس گذاری، تاکنون حدود ۹۰ درصد سهمیه های ابلاغی استان محقق شده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سوادآموزی رویکردی تشویقی دارد، ادامه داد: برخلاف برخی کشورها که از سیاست های تنبیهی و محرومیت های اجتماعی استفاده می کنند، در کشور ما به دلیل جایگاه مردم در دکترین نظام، سیاست های تشویقی در اولویت قرار دارد و همین موضوع نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی پررنگ تر می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از اجرای رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش در برگزاری کلاس های سوادآموزی خبر داد و یادآور شد: در قالب طرح «مدرسه محور»، کلاس های سوادآموزی به مدارس بازگشته و دیگر در اماکن متفرقه برگزار نمی شود. در استان کردستان ۸۲ پایگاه مدرسه محور و بیش از ۲۴۰ کلاس فعال شده که دسترسی آسان تر بی سوادان، به ویژه اولیای دانش آموزان، را فراهم کرده است.

حسینی با تأکید بر تغییر مفهوم سواد بر اساس استانداردهای یونسکو، بیان کرد: سواد امروز صرفاً خواندن و نوشتن نیست، بلکه توانمندسازی فرد و به کارگیری مهارت ها در زندگی است؛ چراکه سرمایه انسانی، مهم ترین مؤلفه قدرت هر کشور به شمار می رود.

تشریح برنامه های هفته سوادآموزی در کردستان

وی با اشاره به برگزاری هفته سوادآموزی از اول تا هفتم دی ماه با شعار «سوادآموزی در مدار تحول»، گفت: این هفته با برنامه هایی همچون نشست های رسانه ای، تکریم فعالان سوادآموزی، دیدار مسئولان، گرامیداشت شهدای استان، حضور سوادآموزان در نماز جمعه، توسعه مشارکت های مردمی و تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری همراه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: اطلاع رسانی گسترده در فضای مجازی، سطح شهر و روستا، برگزاری جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی و تجلیل از آموزش دهندگان از دیگر برنامه های این هفته است.

حسینی با اشاره به آخرین آمار باسوادی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷.۳۶ درصد جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال استان باسواد هستند، اما میزان باسوادی زنان روستایی پایین تر است و نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی هدفمند است.

پوشش بیش از ۹۰ درصدی تعهدات سوادآموزی استان

در ادامه این نشست، سرپرست معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان نیز با اشاره به رشد چشمگیر شاخص های باسوادی در استان، بیان کرد: میزان باسوادی استان که در سال ۱۳۵۵ حدود ۴۷ درصد بود، اکنون به ۹۷.۳۶ درصد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال رسیده است.

سەرکاو غفاری ادامه داد: امسال با اجرای طرح مدرسه محور، دامنه جامعه هدف سوادآموزی از ۱۰ تا ۴۹ سال به ۱۰ تا ۶۰ سال افزایش یافته و بیش از ۸۲ پایگاه مدرسه محور، چهار مرکز یادگیری محلی دولتی و دو مرکز مشارکتی وابسته به اداره کل زندان ها در استان فعال هستند.

وی با اشاره به حجم ابلاغی سوادآموزی استان، یادآور شد: تعهد امسال یک هزار و ۴۸۰ نفر است که با احتساب مراکز یادگیری محلی به حدود یک هزار و ۵۸۰ نفر می رسد و تاکنون بیش از ۹۰ درصد این حجم پوشش داده شده است. پیش بینی می کنیم تا پایان مهلت قانونی، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

سرپرست معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان از استقبال مناسب مردم از کلاس های سوادآموزی خبر داد و گفت: با توجه به این استقبال، درخواست افزایش سهمیه به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است.