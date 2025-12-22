به گزارش کردپرس، این تعطیلی شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر است که روز سه‌شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، رعایت موارد زیر به صورت جدی توصیه می‌شود:

رعایت اصول بهداشتی بسیار مهم و ضروری بوده و از حضور در محیط‌های شلوغ و سربسته خودداری کرده و استفاده از ماسک در صورت حضور در این مکان‌ها توصیه می‌شود.

پرهیز از تماس نزدیک با افراد مشکوک ضروری بوده و شست‌وشوی مکرر دست‌ها، مهم‌ترین اقدام پیشگیری‌کننده است.

علائمی مانند تب، سرفه، ضعف عمومی، خستگی شدید، درد عضلانی، آبریزش بینی، تنگی نفس و در برخی موارد تهوع، استفراغ و اسهال از نشانه‌های شایع این بیماری است.

مصرف مایعات فراوان به‌ویژه نوشیدنی‌های گرم و نیز میوه‌ها و سبزیجات تازه توصیه می‌شود.

گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، آسم، بیماری‌های قلبی‌ و ریوی، نارسایی کلیه و …، افراد دارای نقص ایمنی و همچنین کارکنان حوزه بهداشت و درمان بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا و بروز عوارض شدید آنفلوانزا هستند.

اگر شهروندان علائم بیماری را در خود مشاهده کردند، حتماً به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده و از خوددرمانی به‌طور جدی پرهیز شود.