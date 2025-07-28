اخبار واگذاری نهادهای کردی به دولت دمشق کذب است

به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه با استناد به منابع موثق خود، گزارشهای منتشرشده درباره تصمیم مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی بر واگذاری نهادهای دولتی، از جمله نهادهای نظامی به دولت سوریه را رد کرد.
بر اساس این گزارشها که بهصورت گسترده در فضای مجازی بازنشر شدهاند، ادعا شده بود که این واگذاری از استان دیرالزور آغاز شده و سپس استانهای رقه و حسکه را دربر خواهد گرفت. اما منابع مطلع در گفتگو با SOHR تأکید کردهاند که چنین تصمیمی اتخاذ نشده و در حال حاضر تنها مجموعهای از دیدارها میان فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه و رهبران قبایل محلی و چهرههای بانفوذ اجتماعی در دیرالزور در جریان است که هدف آن تنظیم وضعیت داخلی منطقه است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه با هشدار درباره پیامدهای انتشار چنین ادعاهایی، اعلام کرد که این اخبار بخشی از یک کارزار رسانهای هماهنگشده توسط «شبکه های» نزدیک به دولت سوریه است. هدف از این کارزار، اعمال فشار روانی بر نیروهای دموکراتیک سوریه در بحبوحه مذاکرات جاری میان دو طرف است.
این نهاد همچنین یادآور شد که پیش از این نسبت به آغاز چنین کمپین رسانهای هشدار داده بود؛ کمپینی که بلافاصله پس از پایان حوادث اخیر در سویدا کلید خورد که تلاش می کند روند گفتگوها میان دمشق و نیروهای کرد را تحت تأثیر قرار دهد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه در پایان با تأکید بر حساسیت اوضاع کنونی در مناطق شمال شرق سوریه، خواستار دقت رسانهها در انتشار اطلاعات شده و از همه فعالان رسانهای خواست تنها به منابع معتبر و قابل اعتماد استناد کنند تا از آسیبدیدن ثبات و صلح مدنی جلوگیری شود.
