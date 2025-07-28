تداوم روش های سنتی در آبیاری به بحران کم آبی دامن می زند

به گزارش کردپرس طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیران عضو برگزار شد؛ اظهار کرد:

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های فراگیر در حوزه آب، باید با جدیت به سمت عملیاتی کردن برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب گام برداریم‌.

معاون عمرانی استاندار هشدار داد: متاسفانه برداشت های بی رویه موجب کاهش نگران کننده سطح دسترسی آب های زیرزمینی شده و اغلب مناطق با خطر فرونشست روبرو هستند و تامین آب شرب با دشواری‌های بسیار روبرو شده است.

وی گفت: در این شرایط باید از انجام کشت دوم و کشت های آب بر در دشت های بحرانی استان با جدیت جلوگیری شود تا از بحران بیشتر در این دشت ها جلوگیری شود.

مهندس نجفی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است در زمینه افزایش بهره‌وری، ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور اقدام کند و در همین راستا باید گسترش کشت محصولاتی مانند زعفران و ... به دلیل دارای نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا باید با مشارکت مردم در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر به سمت گسترش کشت های سازگار با کم آبی گام برداریم در سال های آینده می توانیم سطح آب‌های زیرزمینی را بهبود ببخشیم.

معاون عمرانی استاندار همچنین به آثار منفی کشاورزان غیربومی اشاره کرد و گفت: متأسفانه این افراد با بی مسئولیتی منابع آبی اسنان خود را نابود کرده اند و اکنون همین رویه را در دشت های استان دنبال می کنند و جهاد کشاورزی باید برای توقف این روند اقدام کند.

در این نشست گزارش کشت کلزا در زیر دست سد گاوشان دشت بیلوار ارایه و نورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد

گزارش پیرامون توسعه زعفران در استان در جلسه آینده ارایه شود.

در بخش دیگری از این نشست گزارش نظارت بر الگوی کشت محصولات زراعی استان در ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۱ ارایه شد.