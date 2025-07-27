زیرساخت های ارتباطی مسیر اربعین در کردستان نیازمند تقویت فوری است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست وبیناری ستاد اربعین وزارت ارتباطات که با حضور استانداران استان های مرزی برگزار شد، گفت: بیش از ۵۰ درصد مسیر سنندج – مریوان که یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران است، فاقد آنتن دهی مناسب بوده و این موضوع در شرایط اضطراری می تواند خطرساز باشد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در مسیر تردد زائران، اظهار کرد: استان کردستان آمادگی میزبانی دو برابری زائران نسبت به سال گذشته را دارد، اما زیرساخت های ارتباطی، به ویژه در مسیرهای کوهستانی، همچنان یکی از چالش های اصلی است.

استاندار کردستان با اشاره به گپ های سه تا پنج کیلومتری فاقد پوشش ارتباطی در محورهای حیاتی استان، افزود: نبود آنتن دهی در صورت وقوع حادثه، خرابی خودرو یا نیاز به امداد، می تواند مشکلات جدی برای زائران ایجاد کند؛ مسیرهایی نظیر سنندج – دیواندره، بیجار – زنجان و سقز – مریوان نیز با مشکلات مشابهی مواجه اند.

لهونی خواستار حضور میدانی کارشناسان وزارت ارتباطات در استان شد و تأکید کرد: انتظار داریم با تخصیص اعتبارات و اجرای فوری سایت های اضطراری، پوشش ارتباطی تا پیش از آغاز تردد انبوه زائران در ایام اربعین، به سطح قابل قبول برسد.

ارتباط پایدار در مسیر باشماق نیازمند تأمین زیرساخت و فعال سازی رومینگ بین اپراتورها

در همین زمینه آرام حیدری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان، با بیان اینکه بخش هایی از مسیر سنندج – مریوان با وجود احداث سایت های جدید همچنان از ضعف پوشش برخوردار است، گفت: در حال حاضر، پوشش اپراتور ایرانسل بهتر شده، اما ضعف اپراتور اول (همراه اول) همچنان پابرجاست و در صورت فعال سازی کامل قابلیت رومینگ میان دو اپراتور، پوشش ارتباطی مسیر می تواند تا ۸۰ درصد افزایش یابد.

وی همچنین از آمادگی استان برای استقرار سایت های پرتابل در نقاط کور خبر داد و افزود: با تأمین امنیت لازم، این سایت ها می توانند به صورت موقت نیازهای ارتباطی زائران را در ایام اربعین پاسخ دهند.

حیدری یکی دیگر از دغدغه ها را ناتوانی در استفاده از فیبر تاریک برای تأمین پهنای باند مورد نیاز راهداری در مسیر دانست و ادامه داد: با رفع این محدودیت، امکان ارتقاء نظارت ترافیکی و استقرار دوربین های کنترل مسیر فراهم می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی وزارت ارتباطات و تأمین منابع مالی، بخش مهمی از چالش های ارتباطی مسیر اربعین در استان کردستان تا پیش از شروع موج زائران، برطرف شود.