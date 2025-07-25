۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۸

افزایش چشمگیر درآمد غیرنفتی سلیمانیه: بیش از ۸۷ میلیارد دینار در یک هفته

سرویس عراق و اقلیم کردستان- درآمد غیرنفتی سلیمانیه در هفته گذشته (۱۸ تا ۲۵ ژوئیه) به بیش از ۸۷ میلیارد دینار رسید که نسبت به هفته قبل رشدی چندین برابری را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش وب‌سایت شفافیت، این درآمدها از خزانه‌های سلیمانیه، هلبجه، راپه‌رین، گرمیان و چمچمال جمع‌آوری شده و بخش عمده آن به‌صورت غیرنقدی است.

بە گزارش کردپرس بر اساس وب‌سایت شفافیت، درآمد هفته گذشته سلیمانیه بیش از ۸۷ میلیارد دینار بوده که نسبت به هفته قبل چندین برابر افزایش یافته است.

طبق گزارش وب‌سایت شفافیت که وظیفه نظارت و سازماندهی درآمدهای غیرنفتی سلیمانیه، حلبچه و دو اداره راپه‌رین و گرمیان را بر عهده دارد، درآمد این هفته سلیمانیه از ۱۸ تا ۲۵ ژوئیه بیش از ۸۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون و ۶۲۵ هزار دینار بوده است.

بر اساس این وب‌سایت، ۷ میلیارد و ۷۱ میلیون و ۹۴۱ هزار دینار از این درآمد به‌صورت نقدی بوده و حدود ۸۰ میلیارد دینار بیشتر از درآمد هفته گذشته است، اما ۹۲ درصد درآمد این هفته به‌صورت غیرنقدی (مقاصه) بوده است.

این درآمدها غیرنفتی هستند و از طریق ۶ خزانه در سلیمانیه، گرمیان، راپه‌رین، چمچمال و حلبچە جمع‌آوری شده‌اند.

درآمد سال گذشته این مناطق بیش از ۹۰۰ میلیارد دینار بوده و امسال تا امروز بیش از ۵۳۰ میلیارد دینار است.

این در حالی است که درآمد هفته گذشته سلیمانیه بیش از ۹ میلیارد دینار بود، بنابراین درآمد این هفته بیش از ۸۷ میلیارد دینار افزایش یافته است.

