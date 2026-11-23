ناوەندی توێژینەوەی کوردی لە شیکارییەکدا، ڕیشەی بەردەوامبوونی قەیرانی سیاسیی هەرێمی کوردستانی لە سەرنەکەوتوویی ڕێککەوتنی ساڵی ٢٠٠٦دا بۆ گواستنەوەی دەسەڵاتی ڕاستەقینە بۆ دامەزراوە هاوبەشەکان دەزانێت و جەختی کردووەتەوە کە بەردەوامبوونی ناوەندەکانی هەژموونی حیزبی، کەمبوونەوەی سەرچاوە دارایییەکان و وابەستەییی پێکهاتەی حوکمڕانی بە ڕێککەوتنی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانییەوە، پێویستیی چاکسازیی سیستەمی سیاسیی هەرێمی زەق کردۆتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دکتۆر موسلیم عەبدولتەلاس لە شیکارییەکدا کە لە ناوەندی توێژینەوەی کوردیدا بڵاو کراوەتەوە، ڕیشەی قەیرانی سیاسیی ئێستای هەرێمی کوردستانی عێراق لە ناکۆکییە تاکەکەسییەکان و ڕکابەرییە حیزبییەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی فراوانتر دەزانێت. بە بڕوای ئەو، پرسە سەرەکییەکە لە پێکهاتەی سیاسیی هەرێمدا خۆی حەشار داوە؛ پێکهاتەیەک کە ئەگەرچی لە ساڵی ٢٠٠٦دا بە ئامانجی کۆتاییهێنان بە دووانەییی کارگێڕی و سیاسیی نێوان هەولێر و سلێمانی پێکهات، نەیتوانی دەسەڵاتی ڕاستەقینە و دەسەڵاتداریی بڕیاردان بە تەواوی بۆ دامەزراوە هاوبەشەکان بگوازێتەوە. لە ئەنجامدا، حکوومەت و پێکهاتە فەرمییەکانی هەرێم لە ڕووکەشدا یەکگرتوو بوون، بەڵام بەشێک لە دەسەڵاتی جێبەجێکردن، ئەمنی، کارگێڕی و ئابووری هێشتا لە ژێر هەژموونی جیای هەر دوو حیزبە سەرەکییەکەدا مانەوە. نووسەر پێی وایە هەر ئەم دووانەیییە، لە بارودۆخی گۆڕانی پەیوەندییە ئابووری و سیاسییەکاندا، گەیشتن بە ڕێککەوتنە نوێیەکانی سەختتر کردووە و بووەتە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی بەردەوامبوونی بنبەستی ئێستا.

بۆ تێگەیشتن لە ڕیشەی ئەم دۆخە دەبێت بگەڕێینەوە بۆ پێکدادانە ناوخۆیییەکانی دەیەی ١٩٩٠ی نێوان پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی. لێکەوتەی ئەو پێکدادانانە، دروستبوونی دوو ئیدارەی جیا بوو لە ناوچەکانی ژێر هەژموونی هەر حیزبێکدا کە هەر یەکەیان دامەزراوە ئەمنی، کارگێڕی، تۆڕە ئابووری و پەیوەندییە سیاسییە تایبەتەکانی خۆی هەبوو. لەو سەردەمەدا، هەر دوو حیزب تەنیا پێکهاتەی سیاسی بۆ ڕکابەری لەسەر دەسەڵات نەبوون، بەڵکوو هەر یەکەیان لە قەڵەمڕەوی ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدا ئەرکە بنەڕەتییەکانی حکوومەتێکی لە ئەستۆ بوو. ڕێککەوتنی کانوونی دووەمی ٢٠٠٦ بە ئامانجی یەکخستنی ئەم دوو ئیدارەیە و پێکهێنانی چوارچێوەیەکی یەکگرتوو بۆ حوکمڕانی لە هەرێمدا واژۆ کرا. لەگەڵ ئەوەشدا، بەدیهاتنی ئەم ڕێککەوتنە پێویستی بەوە بوو کە هەر دوو حیزب بەشێک لە دەسەڵاتی ڕاستەقینەی خۆیان بە دامەزراوە هاوبەشەکان بسپێرن؛ هەنگاوێک کە لەگەڵ نیگەرانییەکانی سەبارەت بە ئەگەری گۆڕانی هاوسەنگیی دەسەڵات و بەکارهێنانی دامەزراوە نوێیەکان لە لایەن ڕکابەرەوە دژی لایەنی بەرامبەر هاوڕێ بوو.

لەم ڕوانگەیەوە، بەردەوامبوونی چالاکیی هەندێک لە پێکهاتە ئەمنی و کارگێڕییە جیاکان دەتوانرێت وەک بەشێک لە مەرجە نانووسراوەکان هەژمار بکرێت کە قبووڵکردنی ڕێککەوتنی ساڵی ٢٠٠٦ی بۆ هەر دوو لایەن مسۆگەر کرد. هەر حیزبێک بە پاراستنی هەندێک لە سەرچاوە سەربەخۆکانی دەسەڵات دەیتوانی دڵنیا بێت کە لە ئەگەری شکستی هاوکاریی سیاسیدا، دەرفەتی پاراستنی پێگەی خۆی لە دەست نادات. بە گوتەی نووسەر، ئەم ڕێکخستنانە لە بارودۆخی دوای شەڕی ناوخۆدا تێگەیشتن‌لێکراو بوون، بەڵام دژایەتییەکی بنەڕەتییان لە خۆیاندا هەبوو: دامەزراوە هاوبەشەکان کە بڕیار بوو هێواش هێواش جێگەی گەرەنتییە پشتبەستووەکان بە دەسەڵاتی حیزبی بگرنەوە، هێشتا بۆ بەردەوامبوونی چالاکی بە هەمان گەرەنتییەکانەوە بەستراو مانەوە.

ئەم دۆخە بە تێپەڕبوونی کات لە پرسی بێمتمانەییی نێوان هەر دوو حیزب فراوانتر بوو و بە کۆمەڵێک بەرژەوەندیی سیاسی، ئابووری و ڕێکخراوەیییەوە گرێ درا. دامەزراوە ئەمنی و کارگێڕییەکان تەنیا پێکهاتەی ڕێکخراوەیی نین، بەڵکوو لەگەڵ تۆڕێک لە بەڕێوەبەران، کارمەندان، سەرچاوە دارایییەکان، دەسەڵاتدارییەکان و پەیوەندییە ئابووری و کۆمەڵایەتییەکاندا پەیوەندییان هەیە. هەر لەبەر ئەم هۆکارە، هەر جۆرە گۆڕانکارییەک لە پێکهاتەی ئەم دامەزراوانەدا دەتوانێت بە مانای لەدەستچوونی هەژموون و سەرچاوە بێت بۆ ئەو گرووپانەی بە درێژاییی ساڵان لە دۆخی هەنووکەیی سوودمەند بوون. لە بارودۆخێکی لەم چەشنەدا، پرسەکە چیتر تەنیا ئەوە نییە کە پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی تا چ ڕادەیەک متمانەیان بە یەکتر هەیە؛ بەڵکوو ئەم پرسیارەیش دەخرێتە ڕوو کە بە گواستنەوەی دەسەڵاتداریی ڕاستەقینە بۆ دامەزراوە هاوبەشەکان، کێ دەسەڵات و سەرچاوەکانی خۆی لە دەست دەدات.

عەبدولتەلاس بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە جەخت دەکاتەوە کە تێکەڵکردنی ڕێکخراوەییی وەزارەتێک یان دەزگایەکی ئەمنی بە مەرجێک بە مانای یەکگرتوویی دەسەڵاتداری نییە تێیدا. ڕەنگە وەزارەتێکی یەکگرتوو هەبێت، بەڵام بڕیاردان سەبارەت بە دانانی بەڕێوەبەران، دابینکردنی دارایی، فەرماندەیی و چاودێریکردنی کارکردنی هێشتا لە نێوان چەند ناوەندێکی دەسەڵاتدا دابەش کرابێت. لەبەر ئەوە، پێکهێنانی حکوومەتی یەکگرتوو یان ڕاگەیاندنی یەکگرتوویی ڕێکخراوەیی بە تەنیا ناتوانێت نیشانەی کۆتاییهاتنی دووانەیی بێت لە پێکهاتەی حوکمڕانیی هەرێمدا.

نووسەر یەکێکی تر لە هۆکارەکانی توندتربوونی ناکۆکییەکان بە گۆڕانی پەیوەندیی نێوان سەرچاوە ئابوورییەکان و هاوسەنگیی دەسەڵاتی سیاسی دەزانێت. لەو قۆناغانەدا کە داهاتە نەوتییەکان و خەرجییە گشتییەکان زیادیان دەکرد، فەزای زیاتر بۆ ڕێککەوتن و دانوستان لە نێوان هەر دوو حیزبدا هەبوو و دەرفەتی یەکلاکردنەوەی بەشێک لە ناکۆکییەکان لە ڕێگەی دابەشکردنی پۆستەکان، سەرچاوەکان و زیادکردنی خەرجییە گشتییەکانەوە دەڕەخسا. بەڵام ئەم توانایە دوای قەیرانی داراییی ساڵی ٢٠١٤ کەم بووەوە و بە ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لە ڕێگەی بۆریی تورکیاوە لە ئازاری ٢٠٢٣دا و بەردەوامبوونی ناکۆکییەکانی هەولێر و بەغدا لەسەر داهاتە نەوتییەکان، بودجە و مووچەی کارمەندان، گوشاری زیاتر خرایە سەر پێکهاتەی داراییی هەرێم.

بە بڕوای عەبدولتەلاس، کەمیی سەرچاوەکان بە مەرجێک نابێتە هۆی ناکۆکیی سیاسی و زۆریی داهاتەکانیش هەمیشە بە هاوکاریی نێوان حیزبەکان کۆتایی نایەت؛ بەڵکوو شێوازی دابەشکردنی سەرچاوەکان و ڕادەی کۆنتڕۆڵی هەر لایەنێک بەسەریاندا گرنگە. بە سنوورداربوونی سەرچاوە دارایییەکان، کۆنتڕۆڵکردن بەسەر ڕێڕەوەکانی داهات، خەرجکردنی گشتی و دانانەکاندا گرنگیی زیاتر پەیدا دەکات. لە بارودۆخێکی لەم چەشنەدا، هەر حیزبێک ڕەنگە سپاردنی بەشێک لە هەژموونی خۆی وەک هەڕەشەیەک دژی بەرژەوەندییەکانی داهاتووی لێک بداتەوە و نیگەران بێت کە لایەنی بەرامبەر لە دەسەڵاتدارییە نوێیەکان بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆی سوود وەربگرێت. لە ئەنجامدا، تێچووی سازشکردن زیاد دەکات؛ تەنانەت ئەگەر هەر دوو حیزب بزانن کە بەردەوامبوونی ناکۆکییەکان بە زیانی هەرێمە. نووسەر ئەم پەیوەندییە بە دوولایەنە هەڵدەسەنگێنێت؛ واتە لاوازیی دامەزراوە هاوبەشەکان بەڕێوەبردنی قەیرانە دارایییەکان سەختتر دەکات و قەیرانە دارایییەکانیش هاندەری حیزبەکان بۆ پاراستنی ناوەندە سەربەخۆکانی دەسەڵات زیاد دەکەن.

عەبدولتەلاس لە بەشێکی تری شیکارییەکەیدا ڕوونی دەکاتەوە کە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانیی ساڵی ٢٠٢٤ بە تەنیا بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییە سیاسییەکانی هەرێم بەس نین. لەم هەڵبژاردنەدا، پارتی دیموکراتی کوردستان ٣٩ کورسی، یەکێتیی نیشتمانی ٢٣ کورسی و جووڵانەوەی نەوەی نوێ ١٥ کورسییان بە دەست هێنا. لە سیستەمێکی پەرلەمانیدا، چاوەڕوان دەکرێت ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بناغەی دیاریکردنی هاوسەنگیی دەسەڵات بن لە حکوومەتدا و دەسەڵاتی جێبەجێکردنیش لە چوارچێوەی دەستوور و چاودێریی پەرلەماندا چالاکی بکات. بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا، دەسەڵاتی سیاسی تەنیا لەسەر بنەمای ژمارەی کورسییە پەرلەمانییەکان دیاری ناکرێت. حیزبێک کە بەسەر بەشێک لە دامەزراوە ئەمنی، کارگێڕی یان ڕێڕەوە ئابوورییەکاندا هەژموونی هەیە، دەتوانێت لە دەرەوەی قورساییی پەرلەمانیی خۆی لەسەر بڕیاردانەکان کاریگەری دابنێت یان ڕێگری لە جێبەجێکردنی هەندێک بڕیار بکات. لە بەرامبەردا، حیزبێک کە زۆرترین کورسیی بە دەست هێناوە، ڕەنگە بە بێ ڕێککەوتن لەگەڵ ناوەندەکانی تری دەسەڵاتدا نەتوانێت دەسەڵاتداریی تەواوی حکوومەت بەکار بهێنێت.

هەر لەبەر ئەمە، دانوستانەکانی پێکهێنانی حکوومەت لە هەرێمدا تەنیا سەبارەت بە لێکدانەوەی زۆرینەی پەرلەمانی و دابەشکردنی وەزارەتەکان نییە، بەڵکوو بە داهاتووی سەرچاوەکانی دەسەڵاتی هەنووکەیی و ئەو گەرەنتییانەیشەوە پەیوەندیدارە کە هەر حیزبێک دوای پێکهێنانی حکوومەت وەری دەگرێت. نووسەر لە هەمان کاتدا هۆشداری دەدات کە سنووردارکردنی سیستەمی سیاسی بۆ ڕێککەوتنی دوولایەنەی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی، ڕۆڵی حیزبەکانی تر و ڕەوتە سیاسییە تازەپێگەیشتووەکان لاواز دەکات. بەردەوامبوونی وابەستەییی کارکردنی دامەزراوەکانی هەرێم بە ڕێککەوتنی هەر دوو حیزبە سەرەکییەکەوە، کاریگەریی هەڵبژاردن کەم دەکاتەوە و دەرفەتی بەشداریکردنی هێزە سیاسییەکانی تر لە بەڕێوەبردنی هەرێمدا سنووردار دەکات.

یەکێک لە خاڵە تەوەرەیییەکانی شیکارییەکە، نایەکسانبوونی تێچووەکانی بەردەوامبوونی بنبەستی سیاسییە بۆ حیزبەکان و هاووڵاتییان. بە گوتەی نووسەر، ئەگەر هەر حیزبێک بتوانێت بە پشتبەستن بە سەرچاوە و پێکهاتەکانی هەژموونی خۆی بەشێک لە بەرژەوەندییە سیاسی و ڕێکخراوەیییەکانی بە بێ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی گشتگیر بپارێزێت، ڕەنگە تێچووی بەردەوامبوونی دانوستانە بێئەنجامەکان لە تێچووی سازشکردن بە ڕکابەر بە کەمتر بزانێت. لە بارودۆخێکی لەم چەشنەدا، هاووڵاتییان کە بۆ وەرگرتنی مووچە و خزمەتگوزارییە گشتییەکان بە دامەزراوە حکوومییەکانەوە بەستراون، پشکی زیاتری لێکەوتەکانی ناکۆکییەکان دەگرنە ئەستۆ. بێگومان نووسەر جەخت دەکاتەوە کە حیزبەکانیش لە قەیرانەکە زیان دەبینن و دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت تەنیا هۆکاری کێشە دارایییەکان و خزمەتگوزارییە گشتییەکان نییە؛ بەڵام ئەم دۆخە پرسیارێکی گرنگ دەخاتە ڕوو: ئایا ڕێبەرە سیاسییەکان کاتێک زۆرترین تێچووی ناکۆکییەکان هاووڵاتییان دەیدەن، هاندەری پێویستیان بۆ سازان دەبێت؟ ئەگەر وەڵامەکە نەرێنی بێت، چاکسازیی پێکهاتە دامەزراوەیییەکان بۆ گۆڕینی هاندەرە سیاسییەکان پێویست دەبێت.

لە پشکنینی ڕۆڵی کارەکتەرە دەرەکییەکانیشدا عەبدولتەلاس لە نێوان حکوومەتی فیدراڵیی عێراق و هێزە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکاندا جیاوازی دادەنێت. بەغدا ناکرێت وەک تورکیا، ئێران و ئەمریکا وەک کارەکتەرێکی دەرەکی لەبەرچاو بگیرێت، چونکە حکوومەتی فیدراڵیی عێراق پەیوەندیی ڕاستەوخۆی دەستووری، دارایی و ئەمنی لەگەڵ هەرێمدا هەیە. ناکۆکییەکان لەسەر بودجە، نەوت و مووچەی کارمەندان ڕاستەوخۆ لەسەر توانای حکوومەتی هەرێم بۆ بەڕێوەبردنی سەرچاوەکان کاریگەری دادەنێت و دەتوانێت هەڵوێست و لێکدانەوە سیاسییەکانی حیزبە کوردییەکان بگۆڕێت. لە بەرامبەردا، تورکیا، ئێران و ئەمریکا لە ڕێگەی بەرژەوەندییە ئابووری و ئەمنییەکان، پەیوەندییە سیاسییەکان و هاوکارییە سەربازییەکانەوە لەسەر پێشهاتەکانی هەرێم کاریگەری دادەنێن. لەگەڵ ئەوەشدا، نووسەر پێی وایە هەژموونی ئەم وڵاتانە بە تەنیا ناتوانێت بەردەوامبوونی دابەشکردنی دەسەڵات لە هەرێمدا ڕوون بکاتەوە و نابێت هەموو بنبەستە ناوخۆیییەکان بدرێنە پاڵ دەستتێوەردانی دەرەکی. پرسە سەرەکییەکە، چۆنیەتیی گرێدانی بەرژەوەندیی کارەکتەرە دەرەکییەکانە بە بەرژەوەندی و لێکدانەوەکانی هێزە سیاسییە ناوخۆیییەکانەوە.

ڕێچارەی پێشنیارکراوی ئەم شیکارییە، جێگرتنەوەی هێواش هێواشی گەرەنتییە پشتبەستووەکان بە کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی حیزبییە بە ڕێساگەلێکی ڕوون و شایەنی پشتڕاستکردنەوە. بە بڕوای نووسەر، ڕاگەیاندنی یەکگرتوویی دامەزراوە دارایی و ئەمنییەکان بە بێ لەبەرچاوگرتنی نیگەرانییەکانی هەر دوو حیزب ناتوانێت چاکسازییەکان بباتە پێش؛ چونکە هەر لایەنێک نیگەرانە کە ڕکابەر لە دامەزراوە هاوبەشەکان بۆ سڕینەوە یان لاوازکردنی خۆی سوود وەربگرێت. لە هەمان کاتدا، بەفەرمی‌ناسینی هەمیشەییی بوارەکانی هەژموونی جیای حیزبەکانیش دابەشکردنی دەسەڵات دەکاتە بەشێکی بەردەوام لە سیستەمی حوکمڕانی و ڕێگری لە بڕیاردانی یەکگرتوو و وەڵامدانەوەی گشتی دەکات.

لە بواری داراییدا، ڕوونیی سەرچاوەکانی داهات و خەرجکردنەکان، دروستکردنی ڕێوشوێنی یەکگرتوو بۆ پێدانی مووچە و دامەزراندنی کارمەندان و ڕێگریکردن لە وابەستەییی مووچەی کارمەندان بە ڕێککەوتنە کاتییە سیاسییەکانەوە پێویستن. لە بەشی ئەمنیشدا یەکخستنی ناو و پێکهاتەی ڕێکخراوەکان بەس نییە و دەبێت دەسەڵاتداریی فەرماندەیی، دانانەکان، دابینکردنی دارایی و وەڵامدانەوە لەگەڵ بەرپرسیارێتییە فەرمییەکانی حکوومەتدا هاوئاهەنگ بکرێن. ئەم پڕۆسەیە دەبێت بە شێوەی هێواش هێواش و شایەنی چاودێریکردن بچێتە پێش. پەرلەمان، دەزگای دادوەری و دامەزراوە چاودێرییەکانیش دەبێت توانای زیاتریان بۆ چاودێریکردنی جێبەجێکردنی پابەندییەکان هەبێت و هێزە سیاسییەکانی تر لەم چاودێریکردنەدا بەشداری بکەن. لەگەڵ ئەوەشدا، نووسەر جەخت دەکاتەوە کە گرنگترین پرس، دیاریکردنی میکانیزمێکە بۆ مسۆگەرکردنی جێبەجێکردنی چاکسازییەکان لە کاتێکدا کە ئەم هەنگاوانە لەگەڵ بەرژەوەندیی خاوەنانی دەسەڵاتی ڕاستەقینەدا دەکەونە دژایەتییەوە.

عەبدولتەلاس لە کۆکردنەوەدا جەخت دەکاتەوە کە ڕێککەوتنی ساڵی ٢٠٠٦ هەڵە نەبوو و لە کاتی خۆیدا ڕۆڵێکی گرنگی لە کۆتاییهێنان بە دووانەییی حوکمڕانی و دروستکردنی چوارچێوەیەکی هاوبەش بۆ بەڕێوەبردنی هەرێم دوای ساڵانێک لە پێکدادان گێڕا. بەڵام ڕێککەوتنێک کە لە قۆناغێکی مێژووییدا کارا بووە، بە مەرجێک بە گۆڕانی سەرچاوە ئابوورییەکان، پەیوەندییەکانی دەسەڵات و بارودۆخی سیاسیدا هێشتا بەس نابێت. بە بڕوای ئەو، هەندێک لەو ڕێکخستنانەی لە کاتی واژۆکردنی ئەو ڕێککەوتنەدا قبووڵکردنی هاوکارییان بۆ هەر دوو حیزب مسۆگەر کرد، ئێستا بوونەتە بەربەستێک لە ڕێڕەوی تەواوکردنی یەکگرتوویی دامەزراوەییدا.

لەبەر ئەوە، پەڕینەوە لە قەیرانی ئێستا بە ڕێککەوتنێکی تر لەسەر دابەشکردنی پۆستەکان سنووردار نابێت، بەڵکوو پێویستی بە پێداچوونەوە هەیە لە ڕێساکانی پەیوەندیی نێوان پارتە سیاسییەکان و دامەزراوە گشتییەکان. پرسە سەرەکییەکە کۆتاییهێنان بە ڕکابەریی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی نییە؛ بەڵکوو دروستکردنی سیستەمێکە کە تێیدا ڕکابەریی سیاسی بە بێ پەکخستنی کارکردنی دامەزراوە گشتییەکان بەردەوام ببێت و مافەکانی هاووڵاتییان بە ئەنجامی دانوستان و ڕێککەوتنەکانی هەر دوو حیزبەوە بەستراو نەبن.