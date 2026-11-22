خبر نووسەر: بەشی عێراق - کوردپرێس 2026-11-22 08:18 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
نێچیرڤان بارزانی و سەرۆكی دەستەی حەشدی شەعبی کۆ بوونەوە
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان، لە دیدارێكدا لەگەڵ فالح فەیاز، سەرۆكی دەستەی حەشدی شەعبی، دۆخی سیاسیی عێراق و دوایین پێشهاتەكانی ناوچەكەیان تاوتوێ كرد.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە دیدارەكەدا كە فوئاد حسێن وەزیری دەرەوەی عێراق ئامادەی بوو، پەیوەندییەكانی هەولێر - بەغدا تەوەرێكی دیكەی دیدارەكە بوو، تیایدا هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەهێزكردنی هاریكاری و هەماهەنگیی هاوبەش و پێویستیی چارەسەركردنی كێشەكان لەسەر بنەمای دەستوور كردەوە.
گرنگیی هاریكاریی نێوان تەواوی لایەنە عێراقییەكان بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی وڵات، تەوەرێكی دیكەی دیدارەكە بوو.
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