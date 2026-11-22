نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان، لە دیدارێكدا لەگەڵ فالح فەیاز، سەرۆكی دەستەی حەشدی شەعبی، دۆخی سیاسیی عێراق و دوایین پێشهاتەكانی ناوچەكەیان تاوتوێ كرد.