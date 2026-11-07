کوردپرێس
ڤیدیۆ
خبر 2026-11-07 13:37 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

کورتەی هەواڵەکانی 16ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 16ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.
پەڕەی ڤیدیۆ لێدەری ڕاستەوخۆ

 

بۆچوونی ناوەندە میدیاییەکانی ئەمریکا لەبارەی شکستی ترەمپ و کۆماریخوازەکان لە هەڵبژاردندا

میدیاکان و ناوەندە سیاسییەکانی ئەمریکا، شکستی کۆماریخوازان لە هەڵبژاردنی نیوەی خولی ۳ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶ و لەدەستدانی زۆرینەی ئەم پارتە لە ئەنجومەنی پیران و ئەنجومەنی نوێنەران، بە ئەنجامی کۆمەڵێک سەرنەکەوتنی ئابووری، هەڵەی ستراتیژیی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ و دابەزینی متمانەی گشتی بە سەرۆکی ئەمریکا دەزانن.

ئایا ئەزموونی ئیدارەدانی یەکپارچەی هەرێمی کوردستان  کۆتایی هاتووە؟

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بە سەرۆکایەتیی بنەماڵەی تاڵەبانی بڕیاری داوە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکشێتەوە و بەدوای پێکهێنانی هەرێمێکی فیدراڵیی سەربەخۆ بە ناوەندێتیی سلێمانییەوە بێت؛ بڕیارێک کە لە ئەگەری جێبەجێکردنیدا دەکرێت کۆتایی بە ئەزموونی دوو دەیە ئیدارەدانی یەکپارچەی هەرێمی کوردستان بهێنێت و ناکۆکیی مێژینەی دوو حیزبە سەرەکییەکەی کوردستانی عێراق بخاتە قۆناغێکی نوێوە.

ڕۆیتەرز: دیمەشق و کوردەکان لەسەر خوێندن بە زمانی دایکی ناکۆکییەکی قووڵیان هەیە

ئاژانسی هەواڵی «ڕۆیتەرز» لە ڕاپۆرتێکی شیکاریدا، ئاشکرای دەکات کە سنوورداربوونی گوتنەوەی زمانی کوردی لە قوتابخانەکان و گۆڕینی بەرنامەکانی خوێندن، نیگەرانیی مامۆستایان، قوتابییان و بەرپرسانی کوردی سەبارەت بە داهاتووی ناسنامەی فەرهەنگی و زمانییان لە سووریا زیاد کردووە.

بافڵ تاڵەبانی: ئێمه‌  له‌ حكوومه‌تی فاشلی هەرێم ده‌كشێینه‌وه‌

بافڵ تاڵه‌بانی سه‌رۆكی یه‌كێتیی نیشتمانیی كوردستان، بڕیاره‌كانی حزبه‌كه‌ی سه‌باره‌ت كاراكردنه‌وه‌ی په‌رله‌مانی كوردستان راگه‌یاند و جه‌ختیكرده‌وه‌، دان به‌كاراكردنه‌وه‌ی په‌رله‌مان نانێن و هه‌ر حكوومه‌تێكیش له‌و په‌رله‌مانه‌وه‌ دروستبكرێت، دانی پێدانانێن.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
جەنگ، ناسنامە و جوگرافیای سیاسی؛ گۆڕانکارییەکانی ئەزموونی بەڕێوەبەریی خۆسەر لە سووریا
هەواڵی پێشوو
جەنگ، ناسنامە و جوگرافیای سیاسی؛ گۆڕانکارییەکانی ئەزموونی بەڕێوەبەریی خۆسەر لە سووریا
پەیمانگەی بەرگری لە دیموکراسییەکان: هەرێمی کوردستان گیرۆدەی ناکۆکییە سیاسییەکان و هەڕەشە ئەمنییەکانە
هەواڵی داهاتوو
پەیمانگەی بەرگری لە دیموکراسییەکان: هەرێمی کوردستان گیرۆدەی ناکۆکییە سیاسییەکان و هەڕەشە ئەمنییەکانە
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.