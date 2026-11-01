کورتەی هەواڵەکانی 9ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورد بۆ چارسەرکردنی پرسەکانی، دەبێت لە سەنتەرەکانی بڕیارداندا ئامادە بێت

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە ئاماژەدان بە ئاستەنگە سیاسی و یاساییەکانی کورد لە ناوچەکەدا ڕایگەیاند زۆربەی پرسە بنەڕەتییەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغداد یەکلا دەکرێنەوە؛ بۆیە چارەسەرکردنیان پێویستی بە ئامادەیی و ڕۆڵی بەرچاوی ڕێبەرانی کورد لە پایتەختی عێراقدا هەیە.

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تورکیا لە ناو گەمارۆی قەیرانەکاندایە و دەکرێت ڕابکێشێنرێتە ناو جەنگەوە

شرۆڤەکاری سیاسیی تورک بە لێکۆڵینەوە لە پێشهاتەکانی ئوکرانیا، دەریای ڕەش، دەریای سپیی ناوەڕاست، پەیوەندییەکانی ئەنقەرە و باکوو و دکتۆرینی ئەمنیی نوێی ئیسرائیل، هۆشداری دا کە تورکیا لە چەندین لایەنەوە ڕووبەڕووی مەترسیی ئەمنی بووەتەوە و دەبێت خۆ لە تێوەگلان لەو جەنگانە بەدوور بگرێت کە ئەوانی تر نەخشەیان بۆ کێشاون.

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فەرماندەکانی سنوورەوانیی ئێران و عێراق جەخت لە ئاسانکاریی هاتوچۆ لە مەرزی باشماخ دەکەنەوە

فەرماندەکانی سنووریی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ناوچەی مەریوان و کۆماری عێراق لە ناوچەی هەڵەبجە، لە دیدارێکی بەپەلەدا لە مەرزی نێودەوڵەتیی باشماخ، جەختیان لەسەر لادانی ئاستەنگەکانی بەردەم هاتوچۆی شۆفێران و بارهەڵگرەکان، ئاسانکاری بۆ ڕێبواران و بەهێزکردنی هاوکارییە دووقۆڵییەکان کردەوە.

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وەزارەتی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هەرێم وه‌ڵامی ئاڵا تاڵه‌بانی له‌سه‌ر نه‌وت ده‌داته‌وه‌

وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێمی كوردستان ڕایگه‌یاند، سه‌رجه‌م ئه‌و تۆمه‌تانه‌ی ئاڵا تاڵه‌بانی راوێژكاری سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق له‌باره‌ی به‌رهه‌مهێنان و هه‌نارده‌ی نه‌وت بڵاویكردونه‌ته‌وه‌ دوورن له‌ ڕاستییه‌وه‌، هاوكات داتاكانی كۆمپانیای نێوده‌وڵه‌تیی ود ماكنزی ده‌یسه‌لمێنن كه‌ ئاستی به‌رهه‌مهێنانی نه‌وتی هه‌رێم ته‌نیا 255 هه‌زار به‌رمیله‌ لە ڕۆژێکدا.