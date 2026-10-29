فەرماندەکانی سنوورەوانیی ئێران و عێراق جەخت لە ئاسانکاریی هاتوچۆ لە مەرزی باشماخ دەکەنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دیداری لەناکاوی فەرماندەکانی سنووریی ئێران و عێراق بە میوانداریی لایەنی عێراقی لە دەروازەی سنووریی باشماخ بەڕێوە چوو؛ لەو کۆبوونەوەیەدا دوایین دۆخی سنووری هاوبەش و ئاستەنگ و گرفتەکانی بەردەم هاتوچۆی هاووڵاتییان و ئۆتۆمبێلە بارهەڵگرەکان خرانە بەر باس و لێکۆڵینەوە.

لەو دانیشتنەدا، عەقید عەلی دەلیکوەند، فەرماندەی سنووریی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ناوچەی مەریوان، و عەقید سەرکەوت عەلی ساڵح، فەرماندەی سنووریی عێراق لە ناوچەی هەڵەبجە، بیروڕایان لەبارەی ڕێگەچارەکانی زیاتربوونی هەماهەنگییە سنوورییەکان و نەهێشتنی ئاستەنگە بەردەستەکان ئاڵوگۆڕ کرد.

هەردوو لایەن بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی پاراستنی مافی دانیشتووانی ناوچە سنوورییەکان، داوای ئاسانکاری و خێراکردنی هاتوچۆی ڕێبواران و ئۆتۆمبێلەکانیان لە مەرزی باشماخ کرد و جەختیان لەسەر پەرەپێدانی هاوکارییە هاوبەشەکان بۆ بەڕێوەبردنی باشترکردنی دۆخی سنوور کردەوە.

پێشگیری لە چالاکییە تێکدەرانەکان، بەرەنگاربوونەوەی قاچاغی کەلوپەل و شتومەکی قەدەغەکراو، و ڕێگری لە سەرپێچییە سنوورییەکانی دیکەش، تەوەرێکی تری گفتوگۆکانی نێوان هەردوو لایەن بوو.

لە درێژەی دیدارەکەدا، فەرماندەکانی سنووریی ئێران و عێراق پێکەوە لەگەڵ بەڕێوەبەری دەروازەی سنووریی باشماخی عێراق، سەردانی بەشەکانی پەیوەندیدار بە ترانزیت و ئاڵوگۆڕی کەلوپەل، پردی سنووری و پارکینگەکانی دەروازەکەیان کرد؛ لە نزیکەوە ئاگاداری ڕێڕەوی هاتوچۆی بارهەڵگرە ئێرانی و عێراقییەکان، کێشەی شۆفێران و ئاستەنگەکانی بەردەم گواستنەوەی کەلوپەلەکان بوون.

لە کۆتایی سەردانەکەدا، هەردوو لایەن جەختیان لەسەر چارەسەرکردنی خێرای گرفتەکان و لادانی بەربەستەکانی بەردەم چوونەژوورەوە و هاتنەدەروەی بارهەڵگرەکان کردەوە، بە ئامانجی ئاسانکردنی گواستنەوە و خێراکردنی کارەکانی هەناردەکردن و هاوردەکردن لە مەرزی باشماخەوە.