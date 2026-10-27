کوردپرێس
عێراق و ئوردن نۆ لێکتێگەیشتنامە و بەرنامەی جێبەجێکردنیان واژۆ کرد
خبر 2026-10-27 09:00 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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عێراق و ئوردن نۆ لێکتێگەیشتنامە و بەرنامەی جێبەجێکردنیان واژۆ کرد

سەرۆک وەزیرانی عێراق و هاوتا ئوردنییەکەی سەرپەرشتیی مەراسیمی ئیمزاکردنی 9 لێکتێگەیشتنامە و بەرنامەی جێبەجێکردن دەکەن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق عەلی فالح زەیدی، و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی ئوردن جەعفەر حەسان، سەرپەرشتیی مەراسیمی ئیمزاکردنی 9 یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن و بەرنامەی جێبەجێکردنیان کرد.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق، لە ڕاگەیەندراوێکدا کە دەست ئاژانسی هەواڵی عێراقی (INA) کەوتووە، ئاماژەی بەوە کردووە کە "سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران عەلی فالح زەیدی و سەرۆک وەزیرانی ئوردن سەرپەرشتی ڕێوڕەسمی واژۆکردنی 9 یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن و بەرنامەی جێبەجێکردن دەکەن کە ئەمانەی خوارەوە لەخۆدەگرێت:

1- یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بۆ هاوکاری لە بوارى ڕکابەری و ڕێگریکردن لە قۆرخکردن.

2- یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن لە بوارى پاراستنی ژینگە.

3- یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بۆ هاوکاری لە بوارى خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، بۆ ساڵانی 2026-2031.

4- یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بۆ هاوکاری لە بوارى پاراستنی بەکارهێنەر.

5- یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن لە بوارى بەڵگەنامە و ئەرشیفدا.

6- یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن سەبارەت بە هاوکاریی نێوان پەیمانگەی دیپلۆماسی و پەیمانگەی خزمەتگوزاریی دەرەوە لە كۆماری عێراق.

7- میکانیزمی هاوکاری لە بوارى پشتگیریکردنی پڕۆژە بچووک و ناوندەکان.

8- کۆپی هەموارکراوی بەرنامەی جێبەجێکار بۆ هاوکاریی کلتووری بۆ ساڵانی 2026 - 2028.

9- بەرنامەی جێبەجێکار بۆ هاوکاریی پەروەردەیی بۆ ساڵانی 2026 - 2028."

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