کوردپرێس
ململانێکانی نێوان هەولێر و بەغدا ڕێگرن لە چاکسازییە ئابوورییەکانی عێراق
خبر 2026-10-27 09:14 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ
پێگەی ئەورووپیی «EU Reporter»:

ململانێکانی نێوان هەولێر و بەغدا ڕێگرن لە چاکسازییە ئابوورییەکانی عێراق

ڕاپۆرتێکی ئەورووپی ئاماژە بە لێکەوتەکانی ناکۆکییە دارایی و دەستوورییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا دەکات و داوای ئەنجامدانی چاکسازیی بنەڕەتی لە کەرتەکانی دارایی و کارگێڕیی عێراق و هاوکاریی ئەورووپا بۆ گفتوگۆی تەکنیکیی نێوان هەردوو لایەن دەکات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێگەی ئەورووپیی «EU Reporter» لە ڕاپۆرتێکی ئابووری و ستراتیژیدا، خراپبوونی ڕەوشی کەرتی دارایی عێراقی ڕاگەیاندوە و ئاماژەی بەوە داوە کە بەردەوامیی ناکۆکییە دیرۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر مووچەی فەرمانبەران، پشکی بوودجە و بەڕێوەبردنی دۆسیەی نەوت و گاز، متمانەی کۆمپانیا و وەبەرهێنەرە بیانییەکانی بە شێوەیەکی بەرچاو کەم کردووەتەوە.

ئەم ڕاپۆرتە ئەورووپییە جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئەم کەڵێنە دارایی و دەستوورییانە بوونەتە هۆی تێکچوونی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان و ناسەقامگیری لە پرۆسەی گواستنەوەی سەرچاوە داراییەکاندا.

ڕاپۆرتەکە داوا لە هێزە سیاسییەکان دەکات بە زووترین کات چاکسازیی بنەڕەتی لە کەرتی دارایی و کارگێڕیدا بکەن؛ چونکە هیچ جۆرە پەیوەندییەکی دەرەکی ناتوانێت شوێنی لاوازیی دامەزراوە نیشتمانییەکان و سستیی پرۆسەی وەبەرهێنان بگرێتەوە.

لە بەشێکی دیکەی ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بە زانیارییەکانی پەیوەندیدار بە پاشەکشەی هێزەکانی پەکەکە لە بەشێک لە مۆڵگەکانیان لە هەرێمی کوردستان لە تشرینی یەکەمی ٢٠٢٦ کراوە و ئەوەش خراوەتە ڕوو کە ئەم گۆڕانکارییە دەکرێت بێتە زەمینەیەک بۆ ئاشتی و کەمکردنەوەی ئاوارەبوونی مەدەنییەکان لە ئەنجامی هێرشە ئاسمانییەکانی تورکیادا، بەڵام بە تەنیا نابێتە هۆی چاکسازی و پێویستی بە گەرەنتیی یاسایی هەیە.

پێگەی «EU Reporter» هۆشداریی داوە کە بەردەوامیی ناکۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر مووچەی فەرمانبەران، بوودجە و نەوت و گاز، متمانەی وەبەرهێنەرە بیانییەکانی زۆر لاواز کردووە، و داوای لە ئەورووپا کردووە پشتگیری لە پرۆسەی چاکسازی و گفتوگۆی تەکنیکیی نێوان هەردوو لایەن بکات.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
عێراق و ئوردن نۆ لێکتێگەیشتنامە و بەرنامەی جێبەجێکردنیان واژۆ کرد
هەواڵی پێشوو
عێراق و ئوردن نۆ لێکتێگەیشتنامە و بەرنامەی جێبەجێکردنیان واژۆ کرد
پاشەکشەی پەکەکە و داهاتووی ئامادەییی سەربازیی تورکیا لە عێراق
هەواڵی داهاتوو
پاشەکشەی پەکەکە و داهاتووی ئامادەییی سەربازیی تورکیا لە عێراق
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.