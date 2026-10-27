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خبر 2026-10-27 08:27 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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کورتەی هەواڵەکانی 4ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 4ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.
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خوێندنەوەیەک بۆ پەیکەری پێشمەرگە لە سلێمانی

دکتۆر سەردار عەزیز، نووسەری گۆڤاری "ئامارگی"، لە شیکارییەکی خۆیدا   پەیکەری پێشمەرگە لە سلێمانی دەنووسێت: پێشمەرگە لە ڕابردوودا هێزێکی پارتیزانی بوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەسەڵاتەکانی عێراق، بەڵام ئەمڕۆ کە هەرێمی کوردستان خاوەنی پێکهاتەی حوکمڕانی و دامەزراوەی کارگێڕییە، دەبێت ببێتە هێزێکی بەرگریی پیشەیی کە پشت بە هاووڵاتییان دەبەستێت.

پەروین بوڵدان: ئۆجەلان دەبێت دەستبەجی بەڕێوەبردنی پڕۆسەی ئاشتی دەست پێبکات

پەروین بوڵدان، ئەندامی شاندی ئیمرالیی دەم پارتی، داوای دیاریکردنی فەرمیی بەرپرسیارێتیی عەبدوڵڵا ئۆجەلانی لە پرۆسەی ئاشتیدا کرد و وتی: دەبێت ناوبراو لە کورتترین کاتدا بەڕێوەبردنی سازوکاری «هەماهەنگیی ئاشتی و تێپەڕین بۆ گۆڕەپانی سیاسی» بگرێتە دەست.

مێژووی سزا و گەمارۆکانی ئەمریکا لەدژی کورد

بەڵگەنامە مێژووییەکانی ئەمریکا دەریانخستووە کە پەیوەندییەکانی واشنتۆن لەگەڵ ڕەوتە کوردییەکان لە شەش دەیەی ڕابردوودا، هەوراز و نشیوی زۆری بەخۆیەوە بینیوە؛ لە کەمکردنەوەی پەیوەندیی سیاسی و تێبینییەکانی کۆچبەرییەوە بگرە تا سزادانی بەشێک لە سەرکردەکان و بەدواداچوون بۆ تۆمەتە داراییەکان.

فازڵ میرانی: دەبێت کورد بەشێک لە چارەسەر بێت، نەک قوربانیی گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە

فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، جەختی لەسەر پێویستیی ڕۆڵگێڕانی کورد لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەدا کرد و  ڕایگەیاند کە دەبێت کورد بەشێک بێت لە چارەسەر، نەک قوربانیی ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەکە.

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