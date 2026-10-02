نێچیرڤان بارزانی: خوازیاری عێراقێکین کە پارێزەری ئاسایشی هەموو پێکهاتەکان بێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژی پێنجشەممە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ هەریەک لە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و چەندین کەسایەتی سیاسی بەشداریی لە رۆژی سەروەریدا کرد و گوتارێکی پێشکێش کرد.



نێچیرڤان بارزانی لە گوتارەکەیدا ئاماژەی بە کشانەوەی هاوپەیمانان دا و رایگەیاند: "ئێمه‌ هه‌رگيز ئه‌و هاوكارى و پشتيوانييه‌ له‌بير ناكه‌ين و بۆ هه‌ميشه‌ به ‌رێزه‌وه‌ لێیده‌ڕوانين، بەڵام پێزانینی راستەقینە دەبێت بەرەو هەڵگرتنی بەرپرسیاریەتیی نيشتمانى له‌ عێراق گەشە بکات".



سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەبارەی عێراقی دوای کشانەوەی هاوپەیمانان باسی لەوە کرد، "به‌ كۆتاييهاتنى ئه‌ركى هاوپه‌يمانيى نێوده‌وڵه‌تى له‌ عێراق، ئەمڕۆ دەچینە قۆناخێکی نوێوە، قۆناخی بڕوابەخۆبوون و پشتبەستن بە توانا نیشتمانییەکانمان."

نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوەیش دا، "سەروەری، تەنیا کشانەوەی هێزى سەربازيی بیانی نییە، بەڵکوو بەرپرسیاریەتییەکی نیشتمانییە. سەروەری واتە دەوڵەت خاوەنی بڕیاری کۆتایی بێت. واتە ده‌ستوور و فيدراڵى جێبه‌جێ بكرێت و دامەزراوە دەستوورییەکان مەرجەعی هەمووان بن".



سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە گوتارەکەیدا گوتی: "هێزی عێراق له‌ چه‌كى ده‌ره‌وه‌ى دەسه‌ڵاتى ده‌وڵه‌ت و له‌ ئاڵۆزى و ناسه‌قامگيريدا نييه‌. هێزى عێراق له‌وه‌دايه‌ به‌ گفتوگۆ و لێكگه‌يشتن كێشه‌كان چاره‌سه‌ر بكات. لەوەدایە کە لۆژیکی دەوڵەت و دەستوور زاڵ بێت و هاوسه‌نگى و مافى هه‌موو پێكهاته‌كانى بپارێزێت".





دەقی گوتارەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان:



به‌ڕێز جه‌نابى عەلی فالح ئەلزەیدی سه‌رۆكوه‌زيران و فه‌رمانده‌ى گشتيى هێزه‌ چه‌كداره‌كان، به‌ڕێز سه‌رۆكى ئه‌نجومه‌نى نوێنه‌رانى عێراق، ئامادەبووان و میوانانی بەڕێز،

سڵاوى خواتان لێ بێت..



خۆشحاڵم ئەمڕۆ لەم بۆنە نیشتمانییەدا لە بەغدا لەگەڵتانم، لە ساتەوەختێکی ڕاگوزەر و وەرچەرخاندا بۆ وڵاتەکەمان کە هاوکاتە لەگەڵ کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق.



بۆ چەندین دەیە، عێراق بە قۆناغی زۆر سەخت و دژواردا تێپەڕی. کاتێکیش تیرۆریستانی داعش هێرشیان هێنایە سەر وڵاته‌كه‌مان، هەموو عێراقییەکان پێکەوە لە یەک سەنگەردا لە دژی تیرۆر وەستانەوە.



سوپای عێراق، پێشمەرگە، حه‌شدى شه‌عبى له‌گه‌ڵ تەواوی هێزە چەکدار و ئەمنییەکان، بە خوێن و قوربانیدانی هاوبەش بەرگرییان لەم نیشتمانە کرد. لێره‌دا، به‌وپه‌ڕى‌ ڕێزه‌وه‌ له‌ قوربانيدانى هه‌موويان ده‌ڕوانين. دروود و سڵاو بۆ گيانى پاكى ته‌واوى شه‌هيدان ده‌نێرين.



لەو قۆناغە سەختەدا، لەسەر داوای حکوومەتی عێراق، ئەمه‌ریکا له‌گه‌ڵ هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و دۆستانمان، لەپاڵ ئێمه‌دا وەستان و هاوکارییان کردین. ئێمە، هه‌موو عێراقييه‌كان ئەوەمان لەبیرە و پێزانینمان بۆ پاڵپشتییان هەیە.



ئه‌مڕۆش كه‌ به‌پێى ڕێككه‌وتنيان له‌گه‌ڵ حكوومه‌تى فيدراڵ؛ خاكى عێراق جێده‌هێڵن، ئێمه‌ هه‌رگيز ئه‌و هاوكارى و پشتيوانييه‌ له‌بير ناكه‌ين و بۆ هه‌ميشه‌ به ‌ڕێزه‌وه‌ لێیده‌ڕوانين، بەڵام پێزانینی ڕاستەقینە دەبێت بەرەو هەڵگرتنی بەرپرسیاریەتیی نيشتمانى له‌ عێراق گەشە بکات.



پێوەری سەرکەوتنی پاڵپشتیی نێودەوڵەتی ئەوە نییە تا هەتایە هێزى‌ بيانى لێره‌ بمێنێتەوە، بەڵکوو ئەوەیە کە ئێمەی عێراقی؛ ئەمڕۆ بەتەواوی؛ توانامان هەبێت بەرپرسیاریەتیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی وڵاتەکەمان لەئەستۆ بگرین.



به‌ كۆتاييهاتنى ئه‌ركى هاوپه‌يمانيى نێوده‌وڵه‌تى له‌ عێراق، ئەمڕۆ دەچینە قۆناغێکی نوێوە، قۆناغی بڕوابەخۆبوون و پشتبەستن بە توانا نیشتمانییەکانمان. چاومان لەوەیە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەمه‌ریکا و وڵاتانی هاوپەیمان، لە پێداویستییەکانی شەڕی دژی تیرۆرەوە، بگوازرێتەوە بۆ هاوبەشییەکی درێژخایەنی هاوسەنگ لە بوارەکانی ئه‌منى، ئابووری، وەبەرهێنان، وزە، پەروەردە، تەکنەلۆژیا و دیپلۆماسیدا.



هاوبەشییەک لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و ڕێزگرتن لە سەروەریی دەوڵەت، بە جۆرێک کە لە خزمەت هەموو عێراق و ته‌واوى پێكهاته‌كانى و ئارامى و سەقامگیریی ناوچەکەدا بێت.



ئامادەبووانی بەڕێز،



كاتێک ئەمڕۆ باس لە سەروەری دەکەین، دەبێ بە ڕوونی پێناسەی بکەین:



سەروەری، تەنیا کشانەوەی هێزى سەربازيی بیانی نییە، بەڵکوو بەرپرسیاریەتییەکی نیشتمانییە.



سەروەری واتە دەوڵەت خاوەنی بڕیاری کۆتایی بێت. واتە ده‌ستوور و فيدراڵى جێبه‌جێبكرێت و دامەزراوە دەستوورییەکان مەرجەعی هەمووان بن.



واتە بڕیاری شەڕ و ئاشتی تەنیا لە دەستی دەسەڵاتی شەرعیى ده‌وڵه‌تدا بێت.



هێزی عێراق له‌ چه‌كى ده‌ره‌وه‌ى ده‌سه‌ڵاتى ده‌وڵه‌ت و له‌ ئاڵۆزى و ناسه‌قامگيريدا نييه‌. هێزى عێراق له‌وه‌دايه‌ به‌ گفتوگۆ و لێكگه‌يشتن كێشه‌كان چاره‌سه‌ر بكات. لەوەدایە کە لۆژیکی دەوڵەت و دەستوور زاڵ بێت و هاوسه‌نگى و مافى هه‌موو پێكهاته‌كانى بپارێزێت.



بۆيه‌ ئيتر کاتی ئەوە هاتووە تەواوی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی ناو ماڵی عێراقی، لە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغداوه‌ تا پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکهاتەکان، لەسەر بنەمای دەستوور و بە ئیرادەیەکی نیشتمانیی عێراقییانە چارەسەر بکەین، نەک ڕێگە بدەین ببنە قەیرانی بەردەوام بۆ نەوەکانی داهاتوو.



ئێمە خوازیاری عێراقێکی ده‌ستووريى فیدراڵی، سەقامگیر و خاوەن سەروەریی تەواوین. وڵاتێک کە بێ جياوازى پارێزەری ژيان و ئاسایشی هەموو پێكهاته‌كان و هاووڵاتییانی بێت. له‌سه‌ر بنه‌ماى به‌رژه‌وه‌نديى هاوبه‌ش، پەیوەندییەکی هاوسەنگی لەگەڵ دراوسێ و دۆستانیدا هەبێت و نەبێتە گۆڕەپانی ململانێ، بەڵکوو ببێتە چەقی ئاشتی، گفتوگۆ و سەقامگیری بۆ تەواوی ناوچەکە.



ئەو عێراقە بەرپرسیاریەتیی هاوبەشی هەموومانە. ئێمەش لە هەرێمی کوردستان، وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری، ئاسایش و سەقامگیریی عێراق بەهێز بکات. لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی و تەواوی هێز و پێکهاتەکانی عێراقدا، بە دیالۆگ و لەسەر بنەمای دەستوور کار دەکەین؛ هاوکات جەخت لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاریی نێوان پێشمەرگە، سوپا و تەواوی هێزە چەکدار و ئەمنییەکان دەکەینەوە.



با ئەم وەرچەرخانە بکەینە دەستپێکی متمانەیەکی پتەوتر لەنێوانماندا؛ دەستپێکی قۆناغێک کە تيایدا عێراق بە یەکڕیزی، سەروەریی یاسا و هاوبەشیی دەستووریی هەموو پێکهاتەکانی، به‌رز و پارێزراو بێت.



زۆر سوپاستان ده‌كه‌م، هيواى ئێواره‌يه‌كى خۆشتان بۆ ده‌خوازم.