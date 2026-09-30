مەسروور بارزانی دوای کۆتایی ئەرکی هاوپەیمانان: پێشمەرگە ئامادەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسییەک
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ چوارشەممە 30ی ئەیلوولی 2026 ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا کۆتاییهات و ئەو هێزانە لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشانەوە. مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بەناوی خەڵکی کوردستانەوە سوپاسی ئەمریکا و هەموو وڵاتانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی کرد کە هاوکاربوون لە رووبەڕووبوونەوە و شکستپێهێنانی داعش، هاوکاریکردن و باشترکردنی تواناکانی هێزی پێشمەرگە و پاراستنی هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق و بە "ئەرکێکی پیرۆز" ناوی برد.
سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان وتیشی: "بێگومان ئەو هاوکاری و پاڵپشتی و پشتیوانییەمان لەبیر ناچێتەوە".
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا مەسروور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، کۆتاییهاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان مانای کۆتاییهاتنی پەیوەندی نییە لەگەڵ ئەو دۆستانەمان، بەڵکو شێوازی پەیوەندییەکانمان دەچێتە بوارێکی دیکە و بە جۆرێکی دیکە دەبێ، هەم لەڕووی ئابووری، هەم لەڕووی کولتووری و سیاسی و ئەمنی و سەربازییەوە، پەیوەندییەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا و وڵاتانی ئەورووپی و هاوپەیمانان بەجۆرێکی دیکە بەردەوام دەبێ، هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشداردەبێ لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندییانە".
سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەوەشی خستەڕوو: "لەوانەیە زۆر لە دووژمنان و ناحەزان پێیانوابێ کۆتاییهێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسییەکی زیاتر دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان، کە بێگومان هێشتا مەترسیی تیرۆر ماوە، ئەوە نییە بڵێی ئێمە هیچ مەترسی و تەحەدایەکی ئەمنیمان لەسەر نەمابێ، بەڵام دڵنیاتان دەکەمەوە کە هەم هێزەکانی عێراق ئێستا تواناکانیان باشترە لە جاران، هەم هێزی پێشمەرگە هێزێکی تۆکمە و ئامادەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسییەک کە ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان ببێتەوە".
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