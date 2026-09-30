مەسروور بارزانی دوای کۆتایی ئەرکی هاوپەیمانان: پێشمەرگە ئامادەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسییەک

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش، "هێزی پێشمەرگە هێزێکی تۆکمە و ئامادەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسییەک کە ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان ببێتەوە".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ چوارشەممە 30ی ئەیلوولی 2026 ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا کۆتاییهات و ئەو هێزانە لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشانەوە. مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بەناوی خەڵکی کوردستانەوە سوپاسی ئەمریکا و هەموو وڵاتانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی کرد کە هاوکاربوون لە رووبەڕووبوونەوە و شکستپێهێنانی داعش، هاوکاریکردن و باشترکردنی تواناکانی هێزی پێشمەرگە و پاراستنی هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق و بە "ئەرکێکی پیرۆز" ناوی برد.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان وتیشی: "بێگومان ئەو هاوکاری و پاڵپشتی و پشتیوانییەمان لەبیر ناچێتەوە".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا مەسروور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، کۆتاییهاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان مانای کۆتاییهاتنی پەیوەندی نییە لەگەڵ ئەو دۆستانەمان، بەڵکو شێوازی پەیوەندییەکانمان دەچێتە بوارێکی دیکە و بە جۆرێکی دیکە دەبێ، هەم لەڕووی ئابووری، هەم لەڕووی کولتووری و سیاسی و ئەمنی و سەربازییەوە، پەیوەندییەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا و وڵاتانی ئەورووپی و هاوپەیمانان بەجۆرێکی دیکە بەردەوام دەبێ، هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشداردەبێ لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندییانە".

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەوەشی خستەڕوو: "لەوانەیە زۆر لە دووژمنان و ناحەزان پێیانوابێ کۆتاییهێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسییەکی زیاتر دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان، کە بێگومان هێشتا مەترسیی تیرۆر ماوە، ئەوە نییە بڵێی ئێمە هیچ مەترسی و تەحەدایەکی ئەمنیمان لەسەر نەمابێ، بەڵام دڵنیاتان دەکەمەوە کە هەم هێزەکانی عێراق ئێستا تواناکانیان باشترە لە جاران، هەم هێزی پێشمەرگە هێزێکی تۆکمە و ئامادەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسییەک کە ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان ببێتەوە".