کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەم کاتە هەستیارەدا مایەی نیگەرانییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا، رایگەیاند، رۆژی 30ـی ئەیلوول هێزەکانی ئەمریکا لەسەر خاکی عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەکشێنەوە. روونیشی کردەوە، ئەم کشانەوەیە دەرئەنجامی لێکتێگەیشتنی هاوبەشی حکوومەتی فیدراڵیی عێراق و ئەمریکا و هاوپەیمانانە.

وەزارەتەکە، ئاماژەی بەوە دا، کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق لە کاتێکی هەستیاردایە، بەتایبەتی بارودۆخی ئاسایشی عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناسەقامگیرە و پێویستی بە هۆشیاری و بڕیاردانی سیاسیی دروست هەیە. باسی لەوەش کردووە، بەردەوامبوونی ناسەقامگیریی دۆخی ناوچەکە هەڕەشەیە بۆ سەر تەواوی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە کاتی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران لە مانگەکانی رابردوودا، هەرێمی کوردستان زیاتر لە هەزار جار رووبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی بالیستی بووەتەوە و بەشێکیان لەسەر ناوچە مەدەنییەکان کەوتنە خوارەوە. بەهۆی ئەم هێرشانەشەوە چەندین کەس گیانیان لەدەست دا و بریندار بوون، شانبەشانی زیانی گەورەی ماددی.

وەزارەتی پێشمەرگە، ئەوەی خستەڕوو، جێهێشتنی هەرێمی کوردستان لە لایەن ئەمریکاوە لە دۆخێکی ئاڵۆزی ناوچەییدا بەبێ دابینکردنی هیچ سیستمێکی بەرگری، مایەی نیگەرانییە. لە هەمان کاتدا دڵنیان ئاسمانی هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە ئاسمانی عێراق، ئەرکی لەپێشینەی حکوومەتی فیدراڵییە و دەبێت بەرپرسیارێتیی پاراستنی ئاسمانی هەرێمی کوردستان لە کاتی پێویستیدا لە ئەستۆ بگرێت.

وەزارەتی پێشمەرگە، دووپاتی کردەوە، وەک چۆن لە رابردوودا پارێزەری خاک و خەڵکی کوردستان بوون، لە داهاتووشدا بۆ هەر ئەگەر و پێشهاتێکی نوێ ئامادەن و دەتوانن لەگەڵ هەر بارودۆخێکی نەخوازراودا خۆیان بگونجێنن و رووبەڕووی مەترسییەکان ببنەوە. هاوکات سوپاسی زۆری ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی کرد و رێزی لە هاوکاری و پشتیوانییەکانیان گرت لە رابردوودا پێشکەشی هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگەیان کردووە.

لە کۆتاییدا وەزارەتەکە، رایگەیاند، هێزی پێشمەرگە وەک بەشێک لە سیستمی بەرگریی عێراق، پەیوەندییەکی دەستووری و ئەمنیی پتەوی لەگەڵ سوپای عێراقدا هەیە و لە کارکردنی هاوبەش و هەماهەنگی بەردەوام دەبن. دڵنیاییشی دایە خەڵکی کوردستان وڵاتەکەیان لە دەستێکی ئارام و ئاشتیخوازدایە.