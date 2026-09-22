عەلی زەیدی پیرۆزبایی یەكخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دەکات

سەرۆكوەزیرانی عێراق بە بۆنەی یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی كوردستان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە، پەیامێكی پیرۆزبایی بڵاو كردەوە و یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی نیشتمانی بە گرنگ وەسف كرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەلی فالح زەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە تۆڕی كۆمەڵایەتیی (ئێكس) پەیامێكی پیرۆزبایی لە یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگە بڵاوی كردەوە و نووسویەتی: "بەبۆنەی تەواوبوونی یەكخستنەوەی هێزەكانیان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە، پیرۆزبایی لە ڕۆڵەکانی گەلەکەمان لە هەرێمی کوردستان و پاڵەوانانی پێشمەرگە دەکەین".

سەرۆک وەزیرانی عێراق یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی نیشتمانی و چەسپاندنی کاری دامەزراوەیی بە گرنگ وەسف كرد.

ئاماژەی بەوەش دا، كە "یەکخستنەوەی هێزە ئەمنی و سەربازییەکان لە چوارچێوەیەکی دەستوور و یاسادا و بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێوان سەرجەم هێزە چەکدارەکانی عێراق و پێکهاتەکانی، هەنگاوێکی گرنگە بۆ چەسپاندنی ئاسایشی نیشتمانیمان و یەکگرتوویی بڕیاری بەرگرییمان".